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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

"Bu müsriflik değil midir?"

09 Mayıs 2020, Cumartesi 23:40
CHP Milletvekili Suzan Şahin, Yeşilköy Havalimanı içerisine yeni bir hastane kurma girişimi ile havalimanını kullanılmaz hale getirmenin müsriflik olduğunu söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, AKP hükümetinin şehir hastanelerini yapan müteahhitlere hasta garantisi vermek için Türkiye’nin en köklü, en fazla acil hasta karşılayan, kolay ulaşılabilir, üst düzey sağlık hizmeti veren hastaneleri kapattığı bir dönemde salgına yakalanıldığını belirterek ikinci hatta üçüncü dalga Korona yayılımı için kapatılan hastanelerin gerekli iyileştirmelerin yapılarak açılması gerektiğini belirtti. 

Yatak sayılarında artış olmadı

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Şahin, “2017 yılında Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, 2018 yılında Kayseri, Manisa, Elazığ, Eskişehir ve 2019 yılında Ankara ve Bursa’da olmak üzere açılan 10 şehir hastanesinin için bu illerde birçok köklü hastane kapatıldı. Bu hastanelerin açılması ile de 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş’ün açıklamasına göre, ‘İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye taşınacak. Okmeydanı ve Kartal Eğitim Araştırma hastanelerinin eski binaları yıkılıp yenisi yapılacak. Haydarpaşa Hastanesi’nin tarihi binası dışındaki binaları yıkılacak. Ankara’da Numune Hastanesi’nin de sadece tarihi binası kalacaktır.’ Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmet veren 10 şehir hastanesinin yatak kapasitesi 13 bin 423’dür. Açılan şehir hastaneleri ile birlikte yatak sayısının artacağı iddia edilse de devlet hastanelerinin kapanması ile birlikte yatak sayılarında bir artış olmadığı gibi, birçok ilde çok sayıda devlet hastanesi kapatılarak, tıbbî malzemeleri şehir hastanelerine taşındı” dedi.

Havalimanı kullanılamaz hale geldi

Yeşilköy Havalimanı içerisine yeni bir hastane kurma girişimi ile havalimanının bir daha kullanılamaz hale getirildiğini ve ekonomik kriz ortamında devletin bu harcamalarının müsriflik olduğunu belirten Suzan Şahin kolay ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen hastanelerin bir an önce elden geçirilerek Covid-19 hastalarına yönelik karantina hastanesi olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Şahin yaptığı açıklamada, “Corona virüs salgını ile sağlık hizmetine olan ihtiyacın artması kapanan hastanelerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Şehir merkezinde bulunan hastanelerin kapatılmasının ardından binlerce kişi sağlık hizmetlerine şehir hastanelerinin uzaklığı ve yeterince tedaviyi alamadıkları için ulaşmakta zorluk yaşamıştır. Sağlık uzmanları, salgın döneminde sağlık olgusunun genişletilmesi hastaların daha çabuk tesbit ve tedavi edilmeleri açısından önemine dikkat çekerken, şehir hastanelerinin insanlar ve sağlık çalışanları açısından camlarının ve havalandırma sistemlerinin yeterli olmamasından kaynaklı sorun yaşandığı belirtilmektedir” dedi.

Kapatılan hastanelerin kaçı atıl durumda?

CHP’li Şahin’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, “Hizmete açılan şehir hastaneleri ile birlikte kapatılan devlet hastanesi sayısı illere göre nedir ve bu hastaneler hangileridir? Kapatılan hastanelerin hasta, yatak ve yoğun bakım kapasitesi nedir? Bu hastaneler içerisinde belli konularda uzmanlaşmış kaç hastane vardır? Kapatılan hastanelerin kaçı atıl durumdadır? İstanbul’da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastaneler yerine neden kapatılan hastaneler gerekli bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden hizmete alınmamaktadır? Kapatılan hastanelerin yeniden açılması hem ulaşılabilirlik hem de maliyet açısından daha uygun bir seçenek iken neden açılmaları gündeme alınmamaktadır? Atıl durumdaki hastaneler konusunda Bakanlığınız tarafından ne düşünülmektedir?” sorularını sordu.

HABER: RECEP GÖREN

Etiketler: müsrif
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