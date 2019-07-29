Bu nasıl anlaşma?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un ABD ile yaşanan S-400 gerginliğine ilişkin olarak “Tıpkı fıkradaki gibi oldu” dediğini aktardı.

Acet, “El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış” başlığıyla yayımlanan dünkü yazısında sözlerine “Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la kısa bir S-400 sohbeti yaptım. Kendisi bu iş için ‘Tıpkı fıkradaki gibi oldu’ diyor” diye başladı.

ALIYORUM FÜZELERİ

Acet yazısının diğer bir bölümünde ise F-35’ler ile ilgili anlaşmaya dikkat çekerek şunları yazdı: “(...) F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye gönderilmemesi ile Türkiye’yi ortaklık programından çıkarma arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorlar. Amerikalılar S-400 sistemi ile F-35’in aynı anda ortak bir sistem içerisinde yer alamayacağı tezini savunuyorlar.

(...) İşin Türkiye açından talihsiz bir yönü de var tabii. F-35 uçaklarıyla ilgili sözleşmeler yapılırken, Tahkim benzeri hukuki güvenceler anlaşma metninde yer bulamamış. Yani, ABD Türkiye’yi projeden çıkarma kararını kalıcı hale getirirse, Türkiye’nin parasını geri almak için başvurabileceği bir hukuk mercii bulunmuyor. Bu durumun, ihmal ya da buna benzer bir kavramla izah edilebileceğini sanmıyorum. Tam gerekçesi neydi bilmiyorum ama sanıyorum projeye dâhil olmanın şartlarından biri de, böyle bir durumda hak arama yollarının kapalı olduğunun baştan kabullenilmesi imiş. ‘El elin eşeğini türkü çağırarak arar’ diye boşuna dememişler.”