Bu nasıl huzur hakkı?

Sendikalı işçilerin, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle protesto ettikleri EnerjiSa’da, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakkı, brüt 30 bin liraya çıkarıldı.

Şirketin yıllık kârı ise 1 milyar 194 milyon 685 bin lira artışla 2 milyar 282 milyon 368 bin liraya ulaştı. Elektrik dağıtım şirketi EnerjiSa’da çalışan işçilerin, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarına karşı eylemleri sürüyor. Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağına göre; 30 Mart 2022 tarihli toplantıda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yeni huzur hakkı ücreti de belirlendi. AA

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