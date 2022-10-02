Bu neyin acelesi?

SARAYIN MECLİSİ BYPASS EDEN TASARRUFLARI TATİLDE DE DEVAM ETTİ. YAZ AYLARINDA 4 CB KARARNAMESİ İLE 185 CB KARARI ÇIKTI. KARARLARIN ÜÇTE BİRİNİN “ACELE KAMULAŞTIRMA” İLE İLGİLİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.

94 KURUMSAL KARAR

Üç aylık dönemde Bakanlıklar ve çeşitli diğer kamu kuruluşları ile ilgili toplam 94 kurumsal karar alındı. 24’ü sadece Özelleştirme İdaresi ile ilgili değişiklikler öngörüyor. 7’si kadro ve atamalara ve yönetmelik değişikliklerine, 4’ü TSK’ya, 11’i çeşitli yatırımlara verilecek hibe ve devlet desteğine dair.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

Denizli Milletvekili Karaca: “185 kararın 59’u 'Acele kamulaştırma' başlığı taşıyan düzenlemelerden oluşuyor. Ülkede ekonomik dengeler bu kadar bozukken, sürekli kısıtlı kaynaklardan ve tasarruftan bahsedilirken bir sürü arazi kamulaştırılıyor. Üstelik yangından mal kaçırır gibi...”

***

Meclis kapalı ama Erdoğan üç aydır imzalıyor!

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM’nin açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin kapalı olduğu 3 ayda hangi kararlara kaç imza attığını ortaya koydu. Karaca, üç aya sıkıştırılan 185 kararın içeriği incelendiğinde ilginç detayların ortaya çıktığını söyledi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin kapalı olduğu 3 ayda hangi kararlara kaç imza attığını ortaya koydu. Karaca, “Üç aya sıkıştırılan 185 kararın içeriğini incelediğimizde ilginç detaylarla karşılaştık. 7 karar, çeşitli kadro ve atamalara dair karar ve yönetmelik değişiklikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini doğrudan ilgilendiren 4 karar, çeşitli yatırımlara hibe ve devlet desteği konusunda sadece 11 karar gözümüze çarptı. Uluslararası ilişkiler ve kamu kurumlarının yurtdışı örgütlenmelerine ilişkin de 9 karar var. Peki geriye kalan 153 kararın içeriği nedir?” diye sordu.

GİDERAYAK NEYİN KARARINI ALIYORLAR?

Erdoğan’ın AKP’li milletvekillerine sahaya inin çağrısına rağmen AKP’li vekillerin halkın arasına karışamadığı bir yaz dönemi geçirdiğini ileri süren Karaca, Temmuz ve Ekim ayları arasında meclisin kapalı olduğu üç aylık dönemde Cumhurbaşkanlığı tarafından alelacele yayınlanan ve yürürlüğe konan çok sayıda kararname, karar ve yönetmeliği eleştirtirdi. Karaca, “iktidarları sona ermek üzere olanlar giderayak neyin kararını alıyorlar?” sorusunu yöneltirken, Bu süre zarfında, 4 cumhurbaşkanı kararnamesi, 26 milletlerarası andlaşmalar ve sözleşmeler, 185 cumhurbaşkanı kararı, 10 cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik, 1 tebliğ ve 150 atama kararı verildiğini bildirdi.

TBMM’yi yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüşle demokratik kurumların, kuvvetler ayrılığının ilkesinin ve denge denetleme mekanizmalarının sağlanması olacağını dile getiren Karaca, “TBMM’yi yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecek. Türkiye’nin parlamenter geçmişini keyfinize göre bir kalemde silip atmaya, her kararı kendiniz almaya ve Saray dayatmalarını meşrulaştırmaya çalışırsanız bu ülkede düzen bozulur. Yaz tatilini fırsat bilerek çok sayıda kararı Meclisten ve halkın gözünden kaçırarak alelacele imzalamak, 84 milyonun çıkarları tek kişinin keyfi için hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı. Gülizar Biçer Karaca, alınan Cumhurbaşkanlığı kararlarının üçte birinin “acele kamulaştırma” başlıklı arazi tahsislerinden, 11 ilde orman vasfını kaybettiği iddia edilen arazilerin statülerinin değiştirilmesinden ve arazi rantı temelli benzer kararlardan oluştuğunun altını çizdi ve şu rakamları paylaştı: “İncelediğimiz 185 kararın 59’u, yani kabaca üçte biri çoğunluğu ‘Acele Kamulaştırma’ başlığı taşıyan düzenlemelerden oluşuyor. Ülkede ekonomik dengeler bu kadar bozukken, iktidar temsilcileri altı ay önce hakaret ettikleri Körfez Ülkeleri liderlerinin kapısını kredi için çalarken, sürekli kısıtlı kaynaklardan ve tasarruflardan bahsedilirken, bir de bakıyoruz bir sürü arazi kamulaştırılıyor. Üstelik acele kamulaştırma usulü ile yangından mal kaçırır gibi...”

RECEP GÖREN - ANKARA