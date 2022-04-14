Bu ölüm nasıl oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde can veren Ferhat Yılmaz ile ilgili işkence iddialarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

Yılmaz’ın yoğun bakımda çekilmiş fotoğraflarını gösteren Tanrıkulu, şunları söyledi: “Biraz önce telefonuma bu fotoğraf düştü değerli arkadaşlar. Batmanlı Ferhat Yılmaz... Otopsi raporunda -daha çıkmadı da- ‘Kalp krizinden öldü’ diye yazılmış. Bakın. Bu, cezaevinde olmuş. Yani biraz vicdan varsa bunun nasıl bu hale geldiğinin sorulması lazım. Sorulacağı yer de burası, Meclis... Bunun gibi binlerce vaka var. Biraz önce abisiyle görüştüm; gerçekten ağladım telefonda. Utandım insanlığımdan. Türkiye’yi ne hale getirdiniz?” Ankara - Anka

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