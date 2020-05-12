Kovid-19 salgını Türkiye’de cezaevlerine sıçrarken koronavirüs tesbit edilen hükümlü ve tutuklu sayısı giderek artıyor.

Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 44 tutuklu ve hükümlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Silivri Cezaevi’ndeki vak’a sayısının hızla arttığı yönünde iddiaların olduğunu söyledi. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Durum kritikleşiyor Hesap verilemez hâle ilerliyor. Silivri Cezaevi’nde 8 kişi Korona’dan yoğun bakıma kaldırıldığı, 191 kişiye de virüs bulaştığı iddiaları var 7 kişilik koğuşların kimisinde 39, kimisinde 45 kişi kalıyor Bu ortamda virüs son hızla yayılır” ifadelerini kullandı. Tutuklu ve hükümlü yakınları ve arkadaşları durumdan oldukça kaygılı. Bu kişiler başta olmak üzere durumdan endişe duyanlar sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışırken Twitter’da “#SilivrideİnsanlarÖlüyor” başlığı gündem oldu.

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.