Bu planda asıl sorunlardan bahis yok

İnsan Hakları Eylem Planını değerlendiren Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, “En büyük problem budur: İnsan Hakları Eylem Planı’nda asıl sorunlar ortaya konulmamış ve asıl sorunlara çözüm aranmamış” dedi.

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen Artı TV’de yayılanan Veysel Ok ile İnsan Hakları Ajandası programına konuk oldu. Programda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirildi.

ÇOK CİDDÎ BİR SORUN VAR

Türmen, açıklanan eylem planında asıl sorunların ortaya konulmadığının altını çizdi. Türmen, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye’de, AYM kararları ya da AİHM kararlarının uygulanmaması gibi ciddî bir sorun var. Açıklanan eylem planında bu sorunla ilgili tek bir cümle bulamazsınız. Plan, âdil yargılanma hakkından söz ediyor. Mahkeme kararlarının uygulanmaması âdil yargılamanın bir parçası. Âdil yargılanma mahkeme kararlarının uygulanmasını da kapsayan bir kavram. Bu sorundan söz etmeden âdil yargılanma hakkından söz edemezsiniz. Sanki yokmuş gibi davranılıyor. En büyük problem budur; İnsan Hakları Eylem Planı’nda asıl sorunlar ortaya konulmamış ve asıl sorunlara çözüm aranmamış.