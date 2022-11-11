Bu rakamlar doğruysa vay halimize - Uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor

BAKAN SOYLU: “HAFTADA 5 BİN UYUŞTURUCU İMALATÇI VE SATICISI YAKALIYORUZ.” DP SÖZCÜSÜ: “DOĞRUYSA VAY HALİMİZE.”

Ahmet Terzi - ANKARA

VAHŞİ BATI İSTANBUL’DA

DP Sözcüsü Çevik: AKP İstanbul’da gerçek bir Vahşi Batı oluşturmuş! İnterpol ile aranan Sırp baronlar mı, bahçelerde ceset iddiaları mı, Latin Amerika’nın azılı çeteleri mi, sokaklarda çatışan uluslararası mafya örgütleri mi ararsınız, hepsi var!”

UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI 8’E İNDİ

Çevik: “Haftada 5 bin uyuşturucu suçlusu, ayda 20 bin, senede 240-250 bin eder. Bunu övünerek söylüyorlar.” AKP’de iken uyuşturucu raporu hazırlayan Av. Nasıranlı: “2012’deki uyarılarıma rağmen gerekli adımlar atılmadı. Uyuşturucuya başlama yaşı 10 yılda 11'den 8'e indi. Baronlar Türkiye’de cirit atar hale geldi.”

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Bu rakamlar doğruysa vay halimize

DP Sözcüsü Neslihan Çevik ve Avukat Cevdet Nasıranlı, Türkiye’de artan uyuşturucu bağımlısı gençlere ve uyuşturucu çetelerine dikkat çekerek vahim tabloyu ortaya koydu.

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, gençleri bekleyen uyuşturucu tehlikesive suç örgütü çeteleriyle ilgili, “AKP iktidarı İstanbul’da gerçek bir Vahşi Batı oluşturmuş! İnterpol ile aranan Sırp baronlar mı, bahçelerde ceset iddiaları mı, Latin Amerika’nın azılı çeteleri mi sokaklarda birbirleri ile silahlı çatışan uluslararası mafya örgütleri mi ararsınız, hepsi var!” diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “haftada 5 bin imalatçı ve satıcı yakalıyoruz” sözleri hatırlatan Çevik, “Bu, ayda 20 bin, senede ise 240-250 bin eder. Bunu bir başarı gibi göstermeye çalışıyorlar; övünerek söylüyorlar. Bu rakamlar doğru ise vay halimize! Daha da vahimini ise Emniyet raporlarına baktığımızda görüyoruz. 2021’de sadece 22 bin tutuklama olmuş; yani Sayın Soylu’nun verdiği rakamın yüzde 5’ine tekabül ediyor rakam. Hâlbuki uluslararası standartlara göre başarılı bir mücadele, yakalananların en az yüzde 35’inin tutuklu olması ile mümkün oluyor. Demek ki bataklığı kurutmak yerine sinek avlamakla meşguller. 250 bin satıcı, imalatçı varsa kaç milyon insanımızın, gencimizin uyuşturucu batağına düşmesine göz yumduklarını sizin takdirinize bırakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tam bir facia

Geneva menşeli dünyanın en kapsamlı organize suç endeksinde Türkiye’nin 193 ülke içinde en kötü 12 ülke içinde yer aldığını söyleyen DP’li Çevik, “Maalesef Türkiye’yi getirdikleri yer; Kongo, Filipinler, Suriye, Lübnan. Narkotiğin verilerine göre; 2009’da 103 kg metamfetamin yakalanmış, 2021’de ise tam 5528 kg. Uyuşturucu kullanma yaşı 11-12’ye inmiş. 15-24 yaş arası uyuşturucuya ilk başlama oranı yüzde 70 artmış” dedi. Sahada muhtarlardan edindikleri bilgiye göre özellikle yoksul aileleri içerisinde uyuşturucu probleminin daha fazla olduğu görüldüğüne dikkat çeken Çevik, “Çocuklarını eve zincirle bağlamak zorunda kalan, çaresizlikten ne yapacağını bilemeyen anne ve babalar mı dersiniz? Bu bir dram; bu bir facia! Sonra da çıkmışlar, utanmadan, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlar; ‘aileyi koruyacağız’ diyorlar. Bu yüzyılı gençleri uyuşturucu bağımlısı yaparak mı kuracaksınız? Aileyi ekonomik kriz yetmezmiş gibi bir de uyuşturucu ile baş etmek zorunda bırakarak mı koruyacaksınız?” diye sordu.

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Uyuşturucu baronları cirit atıyor

AKP’deyken uyuşturucu raporu hazırlayan avukat Cevdet Nasıranlı, 2012 yılındaki uyarılarına rağmen gerekli adımların atılmadığını söyledi, “Bizim bu önlemlerimiz 10 yıl önce yaptığımız uyarılar. O zaman uyuşturucu kullanım yaşı 11 iken şimdi 8’e indi. 10 yıl önce hazırladığımız rapor uygulanmış olsaydı Türkiye bugün bu halde olmazdı. Bugün bu konuları konuşmamış olurduk. Göz boyadılar. O zaman ‘torbacı’ dediğimiz kişiler bu kadar yoğun değilken, bugün Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı gibi, uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atar hale geldi.” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, “Daha mı iyiyiz daha mı kötüyüz diyebilecek hiçbir durum yok. Kullanım yaşı bu kadar düşmüşse veriler ortada” ifadelerini kaydeden Nasıranlı şöyle devam etti: “Eğer bugün İçişleri Bakanı çıkıp ‘haftada beş bin torbacıyı yakalıyoruz’ diyebiliyorsa tüm Türkiye’de durum aynıdır. Uyuşturucu Türkiye’nin geçiş güzergahında ve daha ciddi çalışmalar yapılmalı. Gençlerimiz çok büyük vurgun yiyor.”

Haber Merkezi