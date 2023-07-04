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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

04 Temmuz 2023, Salı 23:49
Profesör Daron Acemoğlu, “Bu demokrasinin zayıflığı ekonominin toparlanmasını da zorlaştırır, yapısal problemleri de zorlaşıyor. Yani gelecek bir beş sene, on sene Türkiye için çok kritik her açıdan.” dedi.

Türkiye ve küresel gelişmeleri yakından izleyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Profesörü Daron Acemoğlu, “Yargı kurumlarında bağımsızlık yok, parlamento çok zayıfladı, cumhurbaşkanlığı sistemi başka çok az ülkede olduğu kadar bir merkezleşme getirdi ve yolsuzluk probleminden de zaten bahsettik. Bir de üstüne medyanın bağımsızlığını kaybetmiş olmasını getirirseniz, bunların hepsi demokrasinin zayıflığını gösteriyor. Bu demokrasinin zayıflığı ekonominin toparlanmasını da zorlaştırır, yapısal problemleri de zorlaşıyor. Yani gelecek bir beş sene, on sene Türkiye için çok kritik her açıdan.” dedi.

Euronews’in sorularını cevaplayan Prof. Acemoğlu, Mehmet Şimşek’in ilk bir aylık performansını değerlendirirken, “Şu anda biraz tabii ki emin olmak zor. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye seçim ekonomisinden çıkıp daha normal bir ekonomiye dönmek durumunda. Ama çok yapısal ve kısa süreli problemleri olduğu için ve seçim süresince de ekonomi giderek kötüye gittiği için nasıl bir çare getirilecek bunu daha kesin olarak göremiyoruz. (...)Ama tabii ki Türkiye’nin Sayın Mehmet Şimşek’in de dediği gibi daha rasyonel politikalara dönmesi iyi bir şey olur. Ama benim burada vurgulamak istediğim şey aslında şu: Türkiye’nin problemleri çok daha yapısal, bir tek enflasyonu azaltarak çözülecek şeyler değil. Bu yapısal problemlere (yolsuzluk, verimsizlik, teknolojiye yeterince yatırım yapılmaması, eğitimin durumu, kurumların kötüleşmesi), çözüm getirmediğimiz sürece aslında ekonominin potansiyelinin çok altında kalacağız.” ifadelerini kullandı.

 

Yapısal reform yapacak kadroları yok

Prof. Acemoğlu, yapısal reformların ciddiye alınıp alınmadığı konusundaki bir soruya özetle, “”Hayır, şu anda görmüyorum yine çünkü bu yapısal problemlerle başa çıkmak için, birincisi bir kadroya gerek var. İkincisi, kurumsal yeni bir yapıya gerek var. Ama bunun içinde pek bir şey görmüyorum yani. Çünkü yapısal problemlerle başa çıkmak gerçekten büyük bir reform, cesur reformlar gerektiriyor. Şu ana kadar bunu yapacak bir yaklaşım göremiyorum.” dedi.

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