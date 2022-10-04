Medya Dayanışma Grubu, TBMM’de ‘Sansür Yasası’na karşı açıklama yaptı. 10 basın meslek örgütünün sansür yasasına karşı yaptığı ortak açıklamada, istenmeyen haberi yapanın yanı sıra yayanın da ceza alacağı, yerel gazetelerin ağır darbe alacağı, yerel gazete ile internet sitesi arasındaki farkın azalacağı, sosyal medya paylaşımlarına ceza ve internet sitelerinin davalara ‘boğulacağı’ ifade edildi.

Açıklamada “Bu yasa bu haliyle uygulanırsa ülkemizde basın, ifade ve haberleşme özgürlüğü kalmayacak. Bu sansürü kabul etmeyeceğiz; okurlarımızla, sektörle, meslektaşlarımızla ve basın-ifade özgürlüğünden yana olan halkımızla bu mücadeleyi büyüteceğiz” denildi. Ankara - Anka

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