Bu savaş demokrasi ile otokrasi arasında

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, dünkü yazısında Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasını değerlendirdi.

Akyol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hitler’in yaptığı işgalleri dayandırdığı “hayat sahası” teorisini kullandığını belirterek, “Eski Sovyet imparatorluğu coğrafyasını “hayat sahası” olarak görüyor. Sovyet imparatorluğuna duyduğu özlemin siyasi anlamı budur. Putin’in yürüttüğü siyasetin bütün bölge için tehdit olduğuna işaret eden Akyol, “Türkiye’nin tarihten gelen Batı ittifakı ve Batı demokrasisi tercihinin ne kadar haklı olduğu, bir kere daha ortaya çıkmıştır. Başlayan yeni soğuk harp, kapitalizmle komünizm değil, demokrasi ile otokrasi arasındadır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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