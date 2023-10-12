Bu savaşı durdurun

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, nüfuz sahibi tüm ülkeleri, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada tansiyonu düşürmek üzere adımlar atmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna her koşulda saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Çok riskli bir durumuyla karşı karşıya” olunduğuna işaret eden Türk, İsrailli ve Filistinlilerin öldüğünü anımsattı.

Türk, tarafları sivilleri ve yapıları hedef alan ve alabilecek saldırılara son vermeye davet ederek, İsrail’in Gazze’ye yönelik “tam kuşatma” emrinin Gazze’de “zaten korkunç olan insan hakları ve insani durumu ciddi şekilde riske attığını” ifade etti. Türk, nüfuz sahibi tüm ülkeleri, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada tansiyonu düşürmek üzere adımlar atmaya çağırdı.

İntikam çözüm değil

İsrail’in Gazze’ye elektrik ve su akışını kesme kararına işaret eden Türk, “Sivilleri hayatta kalmaları için gerekli olan mallardan mahrum bırakarak hayatlarını tehlikeye atan kuşatmaların uygulanması, uluslararası insani hukuk uyarınca yasaklanmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Türk, “İntikamın çözüm olmadığı, olayların sonucunda masum sivillerin bedel ödediği ve dünyanın daha fazla kutuplaşmayı kaldıramayacağına” dikkati çekerek, “Bir kuşatmayı uygulamak için insanların ve malların hareketine getirilen herhangi bir kısıtlama, askeri gereklilik açısından gerekçelendirilmelidir, aksi takdirde toplu cezalandırma anlamına gelebilir” uyarısında bulundu. Filistinli grupların rehinelere karşı “kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin korkunç ve rahatsız edici” olduğunu kaydeden Türk, rehinelerin pazarlık unsuru olarak kullanılmaması çağrısında bulundu.