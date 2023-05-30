Bu seçim de adil değildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin seçim gözlem heyetinin cumhurbaşkanlığı seçimine dair yaptığı değerlendirmede, “eşitsizlik bir ortam” tespitinde bulunuldu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) heyeti, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘adil olmayan koşullarda’ yapıldığını bildirdi. AKPM, seçim öncesi ‘kışkırtıcı bir dil kullanıldığını’ ve ‘ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı önlemlerin açıkça gözlemlendiğini’ kaydetti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi’nin Heyet Başkanı Farah Karimi, “Birinci turda, şartların eşit sağlanmadığı ve kampanyanın adil olmadığı yönündeki endişeler devam etmiştir. Görevdeki cumhurbaşkanı haksız bir avantajdan yararlanmaya devam etti. Seçimin ilk turunda olduğu gibi, medyanın taraflı yayınları ve eşit şartlar sağlanmamış olması, iktidar partisine haksız bir avantaj sağlamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Anka

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