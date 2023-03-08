“Bu sese kulak verin”

Hatay’da görev yapan bir grup depremzede hekim, dördüncü haftaya kadar, yaşam üçgeni sayesinde hayat fonksiyonlarının devam edebileceğini, arama-kurtarma çalışmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hatay MKÜ Hastanesi önünde açıklama yapan bir grup depremzede hekim, dördüncü haftaya kadar, yaşam üçgeni sayesinde hayat fonksiyonlarının devam edebileceğini, arama-kurtarma çalışmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Enkazdan kurtarılan insanların hayati fonksiyonlarının çok az etkilendiğini gördüklerini söyleyen Hataylı depremzede hekimler, şöyle dedi: “Tıp hekimleri olarak dokuzuncu günde enkazdan kurtarılan ve hayati fonksiyonlarının çok az etkilendiğini gördüğümüz insanlarla karşı karşıyayız. Bir çocuğun hayatı, bir insanın hayatı dünyanın tüm varlıklarından önemlidir. Tüm tıp bilgimizle söylüyoruz ki deprem sonrası dördüncü haftaya kadar, yaşam üçgeninde hayat fonksiyonları devam edebilir.”

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