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3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

03 Ocak 2024, Çarşamba
2023 YILI HUKUK DEVLETİ ENDEKSİNDE TÜRKİYE, 142 ÜLKE İÇİNDE 117, TEMEL HAKLARDA 133. SIRADA.

TEMEL HAKLAR AYAKLAR ALTINDA

ESER Karakaş paylaştı: “World Justice Project adlı kuruluşun yayınladığı 2023 yılı Hukuk Devleti Endeksine göre, Türkiye 142 ülke içinde 117, yolsuzluk endeksinde 71, temel haklar konusunda 133. sırada. Ülkemizde temel haklar tamamen ayaklar altında.”

YARGILAMA KALİTESİNDE DE GERİDEYİZ

“HUKUK yargılaması kalitesinde 119, ceza yargılaması kalitesinde 107. sıradayız. İktidarın güç ve kullandığı yetkilerine anayasal, yasal sınırlamalar getirebilme alanındaki sıramız 137. Bu sıralama ‘tek adam’ nitelemesinin ne anlama geldiğini çok net gösteriyor. Çünkü gerçek bir demokratik hukuk devleti, yürütme erkinin anayasal sınırlanması demek.”

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Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

“WORLD JUSTİCE PROJECT” 2023 YILI HUKUK DEVLETİ ENDEKSİNE GÖRE ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN 142 ÜLKE İÇİNDE TÜRKİYE 117. SIRADA. YAZAR ESER KARAKAŞ, “BU REZALETİN KURUMSAL OLARAK SAHİBİ ADALET BAKANI YİNE HİÇBİR ŞEKİLDE BU KONUYU GÜNDEMİNE GETİRMEYECEK” DEDİ. 

Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, “2023 hukuk devleti endeksi utancını bizlere kimler yaşatıyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karakaş, ““World Justice Project” 2023 yılı “Hukuk Devleti Endeksini yayınladı. Araştırma kapsamına alınan 142 ülke içinde Türkiye’miz 117. sırada ve eminim bu rezaletin kurumsal olarak sahibi Adalet Bakanı yine hiçbir şekilde bu konuyu gündemine getirmeyecek” dedi. “Gelelim Türkiye’nin 142 ülke içinde ancak 117. sırada olabildiği hukuk devleti sıralamasının alt araştırmalarına” diyen Karakaş, “Türkiye endeks hesaplamasında yüz üzerinden 41 puanla 117. sırada, durum gerçekten çok vahim, lise öğrencisi olsak on üzerinden 4 ile hukuk devleti dersinden sınıfta kalıyoruz yani. Bölge ülkeleri içinde, bu durum ilginç, on beş ülke içinde sonuncuyuz. Yukarı orta gelir seviyeli ülke olarak değerlendiriliyoruz ve bu gruba giren 41 ülke içinde sıralamamız 39” ifadelerini kullandı.

UTANÇ VERİCİ SIRALAMA

Karakaş şunları söyledi: “Yolsuzluk endeksinde 142 ülke içinde 71. sıradayız, temel haklar konusunda yine 142 arasında sıralamamız 133, utanç verici yani temel haklar tamamen ayaklar altında ülkemizde, hukuk yargılaması kalitesi sıralamasında 142 ülke içinde 119, ceza yargılaması kalitesi sıralamasında da 107. sıradayız, bu da yargımızın, HSK’nın düzeyi hakkında fikir veriyor. İktidarın güç ve kullandığı yetkilerine anayasal, yasal sınırlamalar getirebilme alanında da 142 ülke içinde 137. sıradayız, bu son sıralama “tek adam” nitelemesinin ne anlama geldiğini çok net gösteriyor galiba çünkü gerçek bir demokratik hukuk devleti demek yürütme erkinin gücünün anayasal sınırlanması demek bir bakıma.”

TEMEL HAKLARLA İLGİLİ SORUN YOKMUŞ

Karakaş, “Durum bu. Bu korkunç duruma ilişkin bakalım Adalet Bakanından bir yorum gelir mi, gerçekten çok merak ediyorum. Bir de Özlem Zengin adlı bir AKP milletvekili var, TBMM’de AKP grup başkan vekili, hukukçu ama ikinci uzmanlık alanı Allah’ın gazabı konsepti, ekranda kulaklarımla işittim maalesef şöyle diyordu kendisine yöneltilen temel hak ve özgürlüklerle (133/142) ilişkin bir soruya: “Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere ilişkin sadece türban yasağı sorunu vardı, biz geldik o sorunu da çözdük, artık Türkiye’de temel haklara ilişkin bir sorun kalmadı”. Boşuna dememiş idim, “Allah akıl fikir versin” diye” dedi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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