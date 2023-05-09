Bu taşlar kardeşliğimize

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a döndü ve havalimanında toplanan kalabalığa Erzurum’da yaşananları anlattı.

Provokasyonları boşa çıkarmak için

Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine tehlikeli anlar - Taşlı saldırı yapıldı, yaralılar var!

İmamoğlu şunları söyledi: “Bu atılan taşlar, Ekrem İmamoğlu’na atılmadı. Bu atılan taşlar, kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar, bu memleketin değerlerine atılmıştır. İnancına atılmıştır. Milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete, bunu biliyoruz. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz. Biz, bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içinde bulunan sistemi, aklı o birtakım düşünceleri, birtakım örgütlü yapıları açıklarken acaba biricikleri rahatsız mı oldu? Bunu izleyeceğiz. Bunlar, bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler. Biz, bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz 86 milyon insanımızla bu milletin ve memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

İstanbul - Anka

Bu ülkenin polisi nerede?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde saldırıya uğramasının ardından mitinge katılan bir vatandaş yaşadıklarını çektiği videoda ağlayarak anlattı. Vatandaş şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar bu kadar delirmiş olamaz, bu ülkenin devleti polisi nerede nerede? Millet tutmuş uzaktan taş atabilecek kadar yakınlar... Zaten bizi küçücük alana tıkmışlar oraya taş atıyorlar biri benim kafama geldi. İnsanlar alanı dağıtmak zorunda kaldı. Canlı yayını kestiler bu ülke böyle mi olacak bu?”

Haber Merkezi

6 dakika seyrettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaşadığı taşlı saldırı anının dron görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu’nun otobüsün üzerinde konuşma yapmaya başladığı anda şiddetlenen taşlı saldırı sırasında otobüsün yanına yanaşan polisin TOMA aracının 6 dakika boyunca su sıkmadan beklemesi ve bu sırada saldırıyı düzenleyen insanların giderek sayısının artması dikkat çekti.

Erzurum - Anka

Lütfen sakin olun

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Erzurum mitingi sırasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik taşlı saldırıya, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında yaptığı paylamışla tepki gösterdi. Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti: “Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi.”

Edirne - Anka