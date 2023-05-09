"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Bu taşlar kardeşliğimize

09 Mayıs 2023, Salı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a döndü ve havalimanında toplanan kalabalığa Erzurum’da yaşananları anlattı.

Provokasyonları boşa çıkarmak için
Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine tehlikeli anlar - Taşlı saldırı yapıldı, yaralılar var!

 

 

İmamoğlu şunları söyledi: “Bu atılan taşlar, Ekrem İmamoğlu’na atılmadı. Bu atılan taşlar, kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar, bu memleketin değerlerine atılmıştır. İnancına atılmıştır. Milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete, bunu biliyoruz. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz. Biz, bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içinde bulunan sistemi, aklı o birtakım düşünceleri, birtakım örgütlü yapıları açıklarken acaba biricikleri rahatsız mı oldu? Bunu izleyeceğiz. Bunlar, bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler. Biz, bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz 86 milyon insanımızla bu milletin ve memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

İstanbul - Anka

Bu ülkenin polisi nerede?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde saldırıya uğramasının ardından mitinge katılan bir vatandaş yaşadıklarını çektiği videoda ağlayarak anlattı. Vatandaş şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar bu kadar delirmiş olamaz, bu ülkenin devleti polisi nerede nerede? Millet tutmuş uzaktan taş atabilecek kadar yakınlar... Zaten bizi küçücük alana tıkmışlar oraya taş atıyorlar biri benim kafama geldi. İnsanlar alanı dağıtmak zorunda kaldı. Canlı yayını kestiler bu ülke böyle mi olacak bu?”

Haber Merkezi

6 dakika seyrettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaşadığı taşlı saldırı anının dron görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu’nun otobüsün üzerinde konuşma yapmaya başladığı anda şiddetlenen taşlı saldırı sırasında otobüsün yanına yanaşan polisin TOMA aracının 6 dakika boyunca su sıkmadan beklemesi ve bu sırada saldırıyı düzenleyen insanların giderek sayısının artması dikkat çekti.

Erzurum - Anka

Lütfen sakin olun

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Erzurum mitingi sırasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik taşlı saldırıya, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında yaptığı paylamışla tepki gösterdi. Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti: “Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi.”

Edirne - Anka

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cibuti'den depremzedeler için özel pul

    İspanya, son 62 yılın en kurak ve sıcak nisan ayını geçirdi

    Şeyh İkrime Sabri "şartlı" serbest bırakıldı

    Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak

    Demokrasiyi mi seçeceğiz, tek adam rejimini mi?

    Deprem sonrası bölgede uyuz vakaları arttı

    Bu taşlar kardeşliğimize

    Bu iddialar farklı ve önemli

    Sudan’daki çatışmalar durmuyor

    BM: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz

    Twitter'daki aktif olmayan hesaplar kaldırılacak

    Galatasaray'dan çok önemli Başakşehir galibiyeti

    Vietnam ve Laos'ta ''sıcaklık'' alarmı!

    Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ekonomiyi zor bir dönem bekliyor

    Suriye yeniden Arap Birliği’nde

    45 bin öğretmenin yüzde 52’si deprem bölgesine

    İtidalinizi koruyun, sandığa odaklanın

    AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

    Yurt dışı oy verme işlemlerinde son gün yarın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonları boşa çıkarmak için
    Genel

    Bu iddialar farklı ve önemli
    İbrahim Aktaşcı

    Yazması oyalı, prompter’ı foyalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    12 Eylül nasıl bir projeydi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Onların tevbesini niçin kabul etmiyorsunuz!?!
    Osman ZENGİN

    Mustafa Canan ağabeyim
    Genel

    Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak
    Mehmet FIRAT

    Demokrasiyi mi seçeceğiz, tek adam rejimini mi?
    Cevher İLHAN

    Provokatif siyaset çıkmazda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.