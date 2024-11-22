Bu teklif kanunlaşmamalı

Ankara’da Uluslararası basın kuruluşlarının katıldığı “basın özgürlüğü” misyonu, AKP tarafından gözden geçirilmesi sonrasında kanunlaştırılacağı açıklanan “etki ajanlığı” düzenlemesi ilişkin bir çağrıda bulundu.

Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi Misyonun ortak çağrısında “Türkiye, eleştirel herkesi casus olarak nitelendirebilecek yasa teklifi derhal geri çekmelidir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ‘etki ajanlığı’ düzenlemesi için “Her halükarda yapacağız” dedi. Zengin, “Yeni bir düzenleme mi olacak yoksa eski madde üzerinden mi düzenleme yapacaksınız?” sorusuna “Bir çalışalım bakalım, çalışıyoruz” diye cevap verdi. Ankara - Anka

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