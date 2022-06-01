GAZETECİ ÖRGÜTLERİ: İKTİDARIN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEME İLE BASINA BASKI ARTACAK, OTOSANSÜR AĞIRLAŞACAK.

“ELMA ŞEKERİ”

AKP-MHP milletvekillerince verilen teklifte internet gazeteciliğinin yasal statüye kavuşturulması “elma şekeri” olarak yorumlanırken, diğer düzenlemelerin basın üzerindeki baskıları daha da ağırlaştıracağına dikkat çekiliyor.

YENİ SUÇLAR

Teklif yasalaştığı takdirde yeni suçlar oluşturulacağı, basın ve ifade özgürlüğü üzerinde zaten var olan sansür ve otosansürün artacağı ve birçok eşitsizliğe yol açılacağı belirtilerek, “Teklif geri çekilsin” çağrısı yapılıyor.

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Bu teklifi geri çekin

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan, Gazetecilik meslek örgütlerinin sosyal medya teklifinin geri çekilmesini istediğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan, “İnternet medyasına havuç, eleştirel gazeteciliğe sopa” başlıklı bir yazı kaleme aldı. New Labs Turkey’de yazan İrvan, “Teklif metni açıklandıktan sonra bazı gazetecilik meslek örgütleri teklife ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Konseyi, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti yaptıkları ortak açıklamada, gazetecilik mesleğini doğrudan ilgilendiren bu kanun teklifinin, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, kapalı kapılar ardında hazırlandığını, çıkarılacak kanunun Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve oto-sansür mekanizmalarından birine yol açabileceğinden endişe duyduklarını, kanunun “dezenformasyonla mücadeleyi” değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığına inandıklarını ifade ettiler ve kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısında bulundular” dedi.

İfade özgürlüğüne tehdit

Kanun teklifinin internet medyası açısından fırsat, eleştirel gazetecilik açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çeken İrvan, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de benzer eleştiriler içeren bir açıklama yayımladı: “Kanun teklifi genel olarak bakıldığında seçim arifesinde haberi halktan saklamak için hazırlanmıştır. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkını engelleyecektir. Yasalaştığı takdirde yeni suçlar oluşturacak, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü üzerinde var olan sansürü artıracak, birçok eşitsizliğe neden olacaktır. Tasarı gereklilik, ölçülülük ve amaca uygunluk gibi yönlerden ifade özgürlüğüne aykırıdır. Tasarının öngördüğü yöntemlerin, aşırı sansür sonucunu doğuracağı, bundan dolayı da ifade özgürlüğüne yönelik bir tehlike oluşturacağı ortadadır. İktidarı demokrasinin yeşermesi için haberi halktan saklamak amacını taşıyan bu yasa tasarısını geri çekmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok riskli

“Kanun teklifinin ilk 28 maddesi internet gazeteciliğini ilgilendiriyor ve internet gazeteciliğini 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamına alıyor” diyen İrvan, “Kanun teklifinin 1. maddesi haber sitelerini 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamına alarak yasal statü kazandırıyor” dedi. 9 üyeli basın kartı komisyonunun 5 üyesini İletişim Başkanlığının belirleyeceğine dikkat çeken İrvan, şöyle yazdı: “Düzenlemenin 14. maddesi basın kartı komisyonunun yapısıyla ilgili. Bu yapısıyla İletişim Başkanlığı’nın mevcut durumda olduğu gibi öznel kararlarla basın kartı vermeye devam edeceğini öngörebiliriz. Eğer gerçekten demokratik bir komisyon oluşturulursa sorunlar da ortadan kalkacaktır. İletişim Başkanlığı basın kartları konusunda asli karar verici değil, daha çok işlerin yürütülmesinde düzenleyici konumunda olmalı bana göre.” İnternet medyasının resmi ilan ve reklam alabileceğine dikkat çeken İrvan, öte yandan kanun teklifinin 29. Maddesinin “Yanıltıcı bilgiyi yayma suçu diye yeni bir suç ihdas etmesinin çok riskli olduğunu” söyledi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK