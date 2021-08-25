Bak-Sen Genel Başkanı Tülin Yanmaz Özgen, toplu sözleşme ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Memurlar yine TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyona mahkûm edildi, refah payından mahrum kaldı, geçmiş kayıpları karşılanmadı” diyerek zam oranlarına karşı çıktı.

Özgen, şunları söyledi: “Ayrıca 3600 ek gösterge konusunda düzenleme yapılacağının belirtilmesi ve kesin bir tarih verilmemesi sebebiyle umut tacirliğinin yapılmaya devam edildiğini görüyoruz. Bu tiyatroyu kaçıncı kez seyrediyoruz. Kamu çalışanları her toplu sözleşme görüşmelerinde bu oyunu izlemekten yoruldu. İstanbul - Anka

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