CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALAN ÇİRKİN SALDIRI BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ. YAPILAN DEĞERLENDİRMELERDE KARDEŞ KAVGASI ÇIKARILMAK İSTENDİĞİ İFADE EDİLEREK ‘TUZAĞA DÜŞMEYELİM’ ÇAĞRISINDA BULUNULDU.

Her kesimden tepki var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğraması her kesimden büyük tepki gördü. Siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve yazarlar kardeş kavgasına ihtimaline karşı sükunet çağrısı yaptı.

Failler gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu’na saldıranların gözaltına aldığını açıklandı. Siyasilerin ve medyanın tercih ettiği gerilim dilinin böyle hadiselere sebep olduğuna dikkat çekilerek, gerginliğin düşürülmesi yolunda adım atılması istendi. Açıklamalarda demokrasi ve huzuru hedef alan girişimlerin neticesiz kalması temenni edildi.

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Bu tuzağa düşmeyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırının ardından birçok isim sağduyu mesajı vererek provokasyona dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü PKK’lılarla çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Bölgeden zırhlı araçla uzaklaştırılan Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı açıklamada, “Bana yapılan saldırı, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır” dedi. Yener Kırıkcı, Hakkari’de Irak sınırındaki çatışmada yaşamını yitiren 4 askerden biriydi. Pazar günü Kırıkcı için cenaze namazının kılınacağı camiye giden Kılıçdaroğlu’nu grup önce sesli olarak protesto etti. Cenaze namazının ardından ise grup Kılıçdaroğlu’na fiziksel saldırıda bulundu. Kılıçdaroğlu, gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri bir süre evin çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmaya uğraştı.

Şehit hepimizin şehidi

Kılıçdaroğlu’nun olay sonrası güvenlik gerekçesiyle götürüldüğü evde yanında olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaşananları şöyle anlattı; “Emniyet Genel Müdürü geldi. AKP’li, MHP’li milletvekilleri geldi. Sonra Milli Savunma Bakanı geldi. Hatta çıkarken Bakan eşlik ederek biraz da kitle sakinleştirmeye çalışıldı. Etkili güvenlik önlemleri alınamaması, oranın müdahale etmeye uygun olmayan bir köy olması gibi konular üzerinde durulabilir. Bunlar affedilebilir de. Ancak affedilemeyecek olan kendi siyasi gelecekleri için kendi iktidarları için Türkiye’yi bölen, ülkenin yarısını terörist ilan eden siyasetçilerdir. “Herkesin bu olaya bakarak daha sorumlu, sağduyulu davranması lazım. Bir şehit cenazesinde asla olmaması gereken olaylar oldu. Şehit hepimizin şehidi. Biz sonuna kadar vatanımızın birliği bütünlüğünden yanayız. Ancak ülkeyi bu hale getirenler sağduyulu konuşmayan, söylemi, politikaları, duruşuyla Türkiye’yi bölen, ayrıştıran siyasetçilerdir. Herkesin aklını başına toplaması gerekiyor artık.”

Muhtar: Kılıçdaroğlu’nun gelmesi bizi onurlandırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının yaşandığı Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nin muhtarı Halil Gökmen, “Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmadı. Bir anlık öfke patlaması. İnanın onlar da ne yaptıklarını bilmeyerek yaptılar çünkü orada bir acı var, bir şehit var” dedi. “Benim en çok üzüldüğüm konu, şehidimizi Allah’ın huzuruna doğru düzgün gönderemedik” diyen Gökmen, şunları söyledi; “Kemal Bey’in her zaman başımızın üzerinde yeri var, o da bizim, CHP’nin Genel Başkanı. Gelmesi bizi onurlandırdı, Allah razı olsun. Birkaç kişinin galeyana getirmesiyle köyümüzün adı lekelendi. Kemal Bey’den, CHP teşkilatından köyümüz adına çok özür diliyorum. Orada elimizden geleni yaptık, Kemal Bey’i de ben evden çıkardım. Köyün arka tarafından bir dağ yolundan çıkardık. Normal yolundan çıkma şansı hiç yoktu.” Ankara - aa

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Uysal: Kutuplaşma tehlikeli bir eşiğe geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. Uysal, şehit cenazelerinin bile toplumumuzda bir araya gelemediğimiz yerler haline getirildiğine vurgu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Gütekin Uysal, “Türkiye, çok uzun süredir yüksek gerilim hattında seyrediyor. Şehit cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, bu kutuplaşmanın, toplumun hangi tehlikeli eşiğe geldiğinin, hangi tehlikeli eğişe getirildiğinin en son göstergesidir. Bu ülkenin ve milletin ortak değerleri siyasi alanda mücadele aracı yapıldı, suistimal edildi, yağmalandı. Maalesef şehit cenazeleri bile bu toplumun birlik olamayacağı yerler haline getirildi” dedi

Husûmetin körüklenmesi fayda getirmez

Uysal, Ortadoğu’da yanan ateşin Türkiye’ye daha da fazla sıçramaması; ‘Demokratik-Hukuk Devleti’ hüviyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her bir vatandaşına sunduğu huzurun, refahın ve güvenliğin manasını, özellikle yönetenleri, yönetmeye talip olanları, yeniden idrak etmeye davet ettiğini söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi; “Siyasette husumetin körüklenerek fayda elde edileceğini düşünenler, bu gelinen linç noktası sizin eseriniz! Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, siyasi partileri, liderleri ve onlara destek veren seçmenleri ‘illet-zillet’ diye yaftalayarak gelinen bir tehlikeli eşiğin geçildiği noktadadır. Bu nahoş hadisenin halka kin ve düşmanlığı telkin eden dilin bir sonucu olduğunu düşünüyor, bu tehlikeli mesele üzerine özellikle siyasilerin ve kanaat önderlerinin açıklamalarına dikkat edeceğini umuyorum” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz

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Saldırgan AKP’li çıktı, ihraç edilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir” açıklamasında bulundu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıda bulunanlardan Osman Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu söyleyerek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Çelik, “Sn. Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Sivrihisar’da yakalanarak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırının faillerinden O.S’nin Sivrihisar’da yakalandığı, 5 şüphelinin ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Ankara’nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleşen saldırının faillerinden O.S’nin Sivrihisar’da gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, “Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır” denildi. Ankara - aa

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4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan biri kadın 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen S.A, Y.K. ve M.Y. ile A.R. isimli kadın savcılıkta ifade verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracına taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.R. ile diğer 3 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, biri kadın 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramış, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman S'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 9 kişiden daha önce adliyeye getirilen Osman S'nin gözaltı süresi uzatılmış, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.