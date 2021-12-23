UZMANLAR: O GECE BİRİLERİ ÇOK DEHŞET SERVET KAZANDI. HUKUK DEVLETİNDE BÖYLE BİRŞEY OLMAZ. BU VURGUNUN HESABI SORULMALI.

KAMU BANKALARI AYNI ANDA DEVREDE

Mustafa Sönmez: “Döviz düşüşü herhangi bir kişinin dolar satmasıyla olmaz. Kamu bankaları aynı anda devreye girip döviz satmaya başladı ve dövizin düşüş hızını ateşledi. Vatandaşların olaydan haberi olsa doları 17 gibi satar, sabah 11’den alırlardı. Hukuk devleti bunu tartışır, şeffaf yapar, parlamentoya taşır, hesabını sorar.”

O AKŞAM DOLAR SATANLAR KİMLER?

Onur Altın: “O akşam dolar satanlar soruşturulmalı. Kim bunlar? Kaç paradan dolar alıp neden o akşam satmışlar? Bu işlemleri normal vatandaşlar yapmaz. O panikte bankalardaki makas farkının yüksek olduğu bir ortamda Türk yatırımcısı böyle satışlar yapmaz. İçeriden bilgi alıp bu işi yaptılarsa bu kişiler sorgulanmalı.”

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Bu vurgunu kimler yaptı?

Ekonomistler döviz yükselirken alıp düşüşe geçmeden önce satanların mutlaka soruşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Türk Lirasını destekleme paketi açıklamasından sonra dolarda sert düşüş görüldü. Ekonomist Mustafa Sönmez ve Onur Altın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında durumu değerlendirdi. Döviz kurlarında 24 saatte yaşanan baş döndürücü iniş çıkış sırasında 1,75 milyar dolarlık döviz bozdurulduğu açıklandı. Ekonomistler döviz yükselirken alıp düşüşe geçmeden önce satanların mutlaka soruşturulması gerektiğini söyledi.

Birileri çok dehşet servet kazandı

Yayına katılan Mustafa Sönmez “Birileri çok dehşet servet kazandı” yorumunda bulundu. Sönmez yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Birileri çok büyük servet götürdü. Ülke vatandaşlarının bu gerçekleşecek olaydan haberleri olsa doları 17 gibi satar sabah 11 den dolar alırdı. Buradan dehşet servet yapanlar oldu, dehşetli mağduriyet yaşayanlar da var. Hukuk devleti bunu tartışır, şeffaf yapar, parlamentoya taşır. Belki bu fikir kafalarında vardı ama zamanlama mı yapmaya çalıştılar bilemiyorum. Bu formül vardı da dövizin buraya kadar gelmesine gerek var mıydı? Doları bilerek mi buraya kadar getirdiniz? Bunun soruşturulması gerekiyor. Bu Meclis’e gelmeli.”

Hukuk devletinde böyle olmaz

Sönmez sözlerine şöyle devam etti: “Dün akşam dehşetli döviz düşüşü başladı. Döviz düşüşü herhangi bir kişinin dolar satmasıyla olmaz. Kamu bankaları aynı anda devreye girip döviz satmaya başladı ve dövizin düşüş hızını ateşledi. Haberdar olanlar haksız kazançlar elde edenler olabilir. Bu iktidarın kimyasına da aykırı değil. Eğer varsa böyle bir şey hesabı sorulmalı. Haksız yere döviz yüksekken kendini mecbur hisseden birçok vatandaş döviz aldı. Hukuk devletinde böyle olmaz. Bu fikri açıklasaydı kim ne kaybederdi?” Ekonomist Onur Altın ise şunları söyledi: “Asıl dolar alanlar değil dün akşam dolar satanlar soruşturulmalı. Kim bunlar? Kaç paradan dolar almışlar, neden dün akşam satmışlar? Benim fikrim bu işlemleri normal vatandaşların yapmadığı şeklinde. Çünkü o panik arasında bankalardaki makas farkının yüksek oluğu bir ortamda Türk yatırımcısı genel itibariyle böyle satışlar yapamaz. İçeriden bilgi alıp bu işi gerçekleştirdilerse bu kişiler sorgulanmalı.”

Kredi riski artacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Turhan, yeni kur politikası hakkında kredi riski primi uyarısında bulundu. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz kurlarının artışını azaltmayı amaçladığı öne sürülen yeni ekonomi politikasına ilişkin değerlendirmede bulunan Turhan, Döviz Endeksli Mevduat (DEM) sisteminde döviz kurunun her yükselişinde kredi risk primini (CDS) artıracağını ifade etti. Sosyal medya hesabından öngörüsünü anlatan Turhan, “DEM’deki tasarım hatası: Bundan sonra, kurdaki her yukarı yönlü hareket Türkiye’nin kredi riski primini (CDS) artıracak. Öte yandan, CDS arttıkça kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşur. Dolayısıyla kendi kendini besleyen bir sistem kuruldu” ifadelerini kullandı.

AYM iptal eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan sonra ekonomistler tarafından yapılanın “gizli faiz arttırımı” olduğu anında dile getirildi. Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz’a göre de faiz gizli şekilde artırıldı ve mevduat faizi kur artışı kadar olacak.

Independent Türkçe’nin haberine göre, “Kur korumalı TL vadeli mevduatı” uygulamasıyla bütçenin açık vermeye başlayacağına dikkati çeken Korkmaz, bunun anayasaya aykırı olduğunu dava açılması halinde ise Anayasa Mahkemesi’nin uygulamayı ortadan kaldırabilecek bir karara imza atabileceğini belirtti. Prof. Dr. Esfender Korkmaz, şunları söyledi: “Anayasa kamu hizmeti verileceğine yönelik karar alınabileceğini söylüyor. Bu yapılan kamun hizmeti değil. Adam kendi “nas”ı için faiz demeden farkı bütçeden ödeyecek. Dediğim gibi bu anayasaya aykırı. Büyük olasılıkla Anayasa Mahkemesi’ne götürülürse, mahkeme uygulamayı ortadan kaldıracak bir karara imza atabilir.”

Haber Merkezi