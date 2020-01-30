Bu yanlıştan dönülsün

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri Atilla Sertel ve Utku Çakırözer, muhalif gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Sertel ve Çakırözer, İletişim Başkanlığı’nın yeni kart başvurularının sonuçlanmasını beklerken ellerindeki basın kartı önce iptal edilen daha sonra yeniden kullanıma açılan gazetecilere yönelik tutumunu TBMM’de düzenledikleri basın toplantısıyla eleştirdi. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi basın kartlarını basın meslek örgütlerinin vermesi gerektiğini vurgulayan Çakırözer ve Sertel, “İletişim Başkanlığı’nın görevi şüphe üzerine hareket ederek kimin gazeteci olup olmadığına karar vermek değildir. Bu yanlıştan ve muhaliflere yönelik sözde yaptırımdan bir an önce dönülsün” dediler.

Meslek örgütleri devre dışı bırakıldı

Çakırözer, “Gazetecilerin elindeki mevcut basın kartları birden bire iptal edildi. Ancak daha sora Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iptal ettiği basın kartlarını daha sonra kullanıma açtı. Neden iptal etmişti, neden yeniden kullanıma açtı, kimse anlamadı. Çünkü bu süreçte İletişim Başkanlığı gazetecilerle, milletvekilleri ile iletişim kurmadı” diye konuştu. Sertel ise “Basın Kartı Komisyonunun eski yapısında 15 üye bulunurken, 3’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 2’si Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ikisi ise Ankara ve İzmir Gazeteciler cemiyetleri ve biri de Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından belirlenmekteydi. Yeni komisyon ise 9 üyeden 2’si Cumhurbaşkanlığından 3 üye iktidara yakın medyanın temsilcilerinden, ikisi de TRT ve Anadolu Ajansı’ndan atandı. Dünyada meslek kuruluşlarınca verilen basın kartlarının gazetecilere verilmesinde meslek örgütleri tamamen devre dışı bırakıldı” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz