Bu yazıdan nasıl suç çıkarılabilir?

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Adaletin Hali” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanması ile ilgili yazan Akyol, “Tolga Şardan’ın tutuklanması, yargıda ve genel siyasi sistemde mevcut bütün sorunları yansıtan bir ‘nümune’dir. Yargının halini gösterdiği gibi ‘hukuk’ kalitesini de gösteriyor” diyerek şunları söyledi: “Şardan’ın yazısı bırakın “halk arasında endişe, korku ve panik” yaratmayı, aksine, İçişlerindeki temizliğin yargıda da yapılacağı şeklinde bir iyimserlik bile yaratmıştı. Şardan da zaten önceki yazısında bunu sormuştu. Yazısı asla “kamu barışını bozma” değil aksine, yargıya güvenin yerlerde süründüğü ülkemizde yargıya güven artması umudunu yaratan pozitif bir yazıydı.

Öyle bir yazıdan böyle bir suç nasıl çıkarılabilir? Mümkün değil…Ama anlaşılan, Sulh Ceza Hakimi ya tutuklama kararı vermek zorunluğu duygusuyla ya da hukuki bilgi yetersizliğiyle o kararı vermiş olmalı. Nitekim Sulh Ceza Hakimi bu suçu “katalog suçlardan” saymış. Katalog suçlarda tutuklama hukuken de daha muhtemeldir. Katalog suçlar, “soykırım, insanlığa karşı suç, illegal örgüt, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuğa cinsel istismar, darbe, terör” gibi suçlardır. (CMK 100/3) Şardan’ın yazısını bu suçlarla aynı kategoride saymak için kanunun bu maddesini okumamış olmak lazım.”

Haber Merkezi