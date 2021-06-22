Bu yetki niçin verildi?

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Anayasa Mahkemesi’nin kendi eliyle yurttaşların kişisel verilerini riske attığını belirterek, “İletişim Başkanlığı’na 83 milyon vatandaşımızın kişisel verilerine sınırsız erişim yetkisi verildi. İletişim Başkanlığı hiçbir hukuki sınırlama olmadan, istediği her vatandaşın sağlık verisinden pasaport bilgilerine kadar tüm kişisel bilgilerine ulaşabilecek. İletişim Başkanlığı’nın uluslar arası sözleşmeler ve KVKK ile koruma altına alınmış kişisel veriler ile ne işi olabilir?” diye sordu.

Hukukî açıdan bakıldığında AYM’nin bu kararla hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan yurttaşların kişisel verilerine ‘sınırsız’ erişimin önünü açtığını belirten Adıgüzel, “Bir siyasî partinin ‘propaganda’ misyonunu üstlenmiş, bağımsız olmayan bir kuruma kişisel verileri teslim etmek düpedüz iş bilmezliktir. AYM, olası bir seçimin manipüle edilebilmesinin önünü açıyor” diye konuştu. Ankara - Anka

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