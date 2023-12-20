Bu yıl dünyada en büyük depremi Türkiye yaşadı

6 ŞUBAT’TA MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ’IN PAZARCIK İLÇESİ OLAN VE 11 İLDE KORKUNÇ YIKIMA SEBEP OLAN 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDE TOPLAM 50 BİN 500 KİŞİ VEFAT ETTİ, 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI, 7 BİN 248 BİNA YIKILDI. AYRICA AYNI DEPREM YÜZÜNDEN SURİYE’DE 4 BİNE YAKIN İNSAN GÖÇÜK ALTINDA VEFAT ETTİ.

Dünyada 2023’te başta iklim değişikliğinin yol açtığı birçok felakette binlerce kişi vefat ederken birçok ülke, yakın tarihinin “en ölümcül” depremlerini yaşadı. Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen, 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremler, “Yüzyılın felaketi” olarak kayıtlara geçti. Bu yıl dünyada 8’in üzerinde deprem meydana gelmezken 7’nin üzerinde 18, 6’nın üzerinde 123 deprem oldu.

EN BÜYÜK DEPREM TÜRKİYE’DE

2023’ün en büyük şiddetli ve en çok ölümlü depremi ise Türkiye’de yaşandı. Tarihler 6 Şubat’ı gösterdiğinde Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Türkiye’de 11 ilde yıkım olurken Suriye’de de çok büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Deprem, Türkiye’nin tamamında, Orta Doğu ve Avrupa’nın ise birçok yerinde hissedildi. Aynı gün öğleden sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan, 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerde toplam 50 bin 500 kişi öldü, 100 binden fazla kişi yaralandı, 7 bin 248 bina yıkıldı. Depremler, “Türkiye’de son 100 yılın en ölümcül depremi” olarak kayda geçtiği için “100 yılın felaketi” diye anılıyor.

FAS’TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

2023’te en çok ölümün yaşandığı 2. deprem, Fas’ta 8 Eylül gecesi meydana geldi. Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki sarsıcı depremde 3 bine yakın kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı. Resmi makamların açıklamalarında bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtildi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, depremi “ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem” olarak niteledi.

AFGANİSTAN’DA 6,3’LÜK DEPREMDE 2500 KİŞİ ÖLDÜ,BİNLERCE KİŞİ YARALANDI

Bu yıl, en çok ölümün yaşandığı 3. deprem, Afganistan’ın İran sınırında bulunan Herat kentinde 7 Ekim’de meydana geldi. Bu deprem sonrası art arda en büyüğü 6,3 olan 4 deprem meydana geldi, 5’in üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Taliban geçici hükümeti, depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Afganistan’ın Hindikuş bölgesinde 21 Mart’ta 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan’da da hissedilen depremde toplam 21 kişi öldü. Bu deprem, “2023’ün en ölümcül 5. depremi” olarak kayıtlara geçti.

2023’ün en ölümcül 4. depremi Nepal’de

Tarihler 3 Kasım’ı gösterdiğinde merkez üssü Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.“Bu yılın en ölümcül 4. depremi” olarak kayıtlara geçen felakette 157 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. 2023’ün ölüm rakamının yüksek olduğu diğer depremler, Ekvador ve Filipinler’de kaydedildi. Ekvador’da 18 Mart’ta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. Filipinler’de 17 Kasım’da ülkenin güneyindeki Burias bölgesinde gerçekleşen 6,7 büyüklüğündeki depremde 11 kişi öldü.