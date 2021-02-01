Bu yıl seçim olabilir

Eski ANAR Genel Müdürü, araştırmacı İbrahim Uslu, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İktidar ortakları bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor. Fikir ayrılıkları derinleşirse, uzlaşamazlarsa ortaklık sürdürülemeyebilir ve erken seçim kaçınılmaz olur” diyen Uslu, “Tahminim 2021 içinde bir erken seçim olabileceği yönünde” görüşünü ifade etti. Cumhuriyet’in sorularını cevaplayan Uslu, “Bağımsız seçmen diye geçen seçmen profili var. Farkındalık ve bilgi seviyeleri yüksek. Bir karar veriyorlar ve seçimde oy kullanıyorlar. Oran neredeyse yüzde 25. Genç kuşaklar sisteme katıldıkça seçmenin oranı da artıyor” diye konuştu.

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