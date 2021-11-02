Bu zam herkesi vuracak

DOĞALGAZ FİYATLARI SANAYİDE YÜZDE 48.4, ELEKTRİK SANTRALLERİNDE YÜZDE 46.6 ARTTIRILDI. BU ARTIŞ YENİ VE FÂHİŞ ELEKTRİK ZAMLARINI TETİKLEYECEK.

KASIM TARİFESİNDE BÜYÜK ZAM

BOTAŞ’ın web sitesinde yayınladığı doğalgaz toptan satış tarifesine göre Kasım ayında konutlarda kullanılan gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı. Ancak sanayi grubu aboneleri için geçerli olacak tarifede yüzde 48.4 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesinde yüzde 46.8 oranında artış yapıldı.

SANAYİ % 115, SANTRALLER 2.5 KAT

Bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1'er oranında artan sanayi doğalgaz tarifesi, Temmuz’da yüzde 20, Ekim’de yüzde 15 ve Kasım’da yüzde 48 oranında artışla yüzde 115 zamlanmış; elektrik santrallerinin kullandığı tarife de neredeyse 2.5 kat artmış oldu.

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O zamlar çarşı pazara yansıyacak

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, sanayi doğal gaz tarifesine yapılan zammın etkisinin kara kış aylarında etkisini göstereceğini belirterek, “Vatandaşlarımız yapılan son zamların faturasını, çarşı-pazarda ve market kasalarında aldıkları temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sanayi doğal gaz tarifesine yapılan zammın etkisinin kara kış aylarında etkisini göstereceğini belirterek, “Vatandaşlarımız yapılan son zamların faturasını, çarşı-pazarda ve market kasalarında aldıkları temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacak” dedi. Akın, 2021 yılı içerisinde doğal gaz sanayi tarifesi yüzde 115; elektrik üretim santrallerinin tarifesinin ise yüzde 148,5 oranında arttığına dikkat çekerek, “Sanayi doğal gaz tarifesinin bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken, Temmuz ayında yüzde 20, Ekimde yüzde 15 ve Kasım ayında yüzde 48 oranında arttığını, böylece sanayi doğal gaz tarifesinin bu yıl yüzde 115 oranında zamlandı. Böylece elektrik santrallerinin kullandığı tarifenin de neredeyse 2,5 kat arttı” dedi.

4. dönem elektrik tarifesi hâlâ açıklanmadı

Sanayi ve elektrik üretim santrallerinin ana girdisi olan enerjiye yapılan zamların bütün sektörlerde domino etkisi meydana getirek, enflasyonu daha da arttıracağını söyleyen Akın şunları söyledi: “Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, henüz 2021 yılının dördüncü dönem elektrik tarifesini hâlâ açıklamamıştır. Elektrik üretim santrallerinin doğal gaz tarifesine bu yıl içerisinde yapılan zamlar ve döviz kurundaki artış, üretim maliyetlerini fahiş oranda arttırmıştır. Kuraklık nedeniyle ülkemizde elektrik üretiminin yarısı doğal gaz santrallerince karşılanmaktadır. Bu nedenle elektrik üretimindeki maliyet artışı önümüzdeki aylarda elektrik tarifelerinde fahiş zamları kaçınılmaz kılmaktadır.”

KIŞ BAŞLAMADAN; ZAMLAR YAĞMAYA BAŞLAYACAK

Akın, ayrıca, “İktidar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği sözde denetimlerle zincir marketlere fahiş fiyat artışları nedeniyle ceza keserken; market fiyatlarını daha da arttıracak bir karar aldı. Sanayinin temel girdisi olan enerjiye yapılan fahiş zam; temel gıda ürünleri başta olmak üzere iğneden ipliğe bütün ürünlerin fiyatlarının daha da zamlanmasına neden olacaktır. Fahiş fiyat artışlarının nedeni iktidarın yanlış politikaları olduğu bir kez daha ortaya çıkarken; bu kararla henüz kara kış başlamadan zamlar yağmaya başlayacak” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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BOTAŞ: Yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, dünya genelinde görülen yüksek enerji fiyatlarının Türkiye’deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını bildirdi.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda Avrupa’nın en ekonomik doğal gazının Türkiye’de kullanıldığı ifade edildi. Yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, “Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur” ifadeleri de kullanıldı. Ankara - aa