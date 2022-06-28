ESKİ BAKAN ÇELİK: SİZİN İTTİFAKINIZI FAZİLET, BAŞKASININKİNİ ZİLLET İTTİFAKI OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZEHİRLİ BİR DİLDİR. ÜLKEYİ KAMPLARA BÖLER.

BAHÇEDE GECEKONDU YAPTILAR

Önceki AKP hükümetlerinde bakanlık yapan ve halen de partide olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Bizim kurduğumuz bahçede birileri gecekondu yapmış, oradan abuk subuk şeyler söylüyor. Bu da zorumuza gidiyor” şeklinde konuştu.

“KRAL ÇIPLAKTIR” DEMEK...

Çelik, “Kral çıplaktır demek Ahmet’i, Mehmet’i hedef almak anlamına gelmez. Türkiye’de karşı karşıya olduğumuz gerçekleri görmek anlamına gelir. Demokratik ülkelerde seçim nasıl yapılıyorsa ona bakalım, seçimin sonuçları hayat memat meselesi değil, biri gider, biri gelir” ifadelerini kullandı.

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Bu zehirli dil ülkeyi böler

AKP kurucusu ve eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Sizin ittifakınızı fazilet ittifakı, başkasınınkini zillet ittifakı olarak değerlendirmek çok zehirli bir dildir. Türkiye’yi kamplara böler, iflah etmez” dedi.

AKP kurucusu ve eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Sayın Arınç vicdan sahibi bir insandır. Vicdanına, hukuka, demokrasiye uygun olmadığını düşündüğünü söylüyor” diyerek Bülent Arınç’ın iktidara yönelik eleştirilerine destek verdi. Çelik, “Bizim kurduğumuz bahçede birileri gecekondu yapmış oradan abuk subuk şeyler söylüyor. Bu da zorumuza gidiyor” diye konuştu.

Hüseyin Çelik, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında bakanlık dönemindeki anılarını yazdığı “Milli Eğitim’de Üç Beş nöbeti” adlı yeni kitabını anlattı ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Çelik’in sözlerinden satırbaşları şöyle:

Zillet ittifakı demek zehirli dil

“Sizin ittifakınızı fazilet ittifakı, başkasınınkini zillet ittifakı olarak değerlendirmek çok zehirli bir dildir. Türkiye’yi kamplara böler, iflah etmez. Türkiyenin kelli felli insanları böyle davranıyorsa siz vatandaşa sevgi hoşgörü, birbirine güzel duygular içinde olmayı nasıl telkin edersiniz? 6’lı ittifaktan değilim, AK Partiliyim, ve diyorum ki demokratik ülkelerde seçim nasıl yapıyorsa ona bakalım, seçimin sonuçlarını hayat memat meselesi değil, biri gider biri gelir.”

Kürt yurttaşla PKK’yı ayırmak lazım

Türkiye’de 20 milyon Kürt varsa, 5 milyonu HDP’ye oy veriyor. 10 milyon seçmen çoğunlukla Ak Partiye oy veriyordu. Netice siz, bütün Kürtleri PKK açısından terör ve terörizm kapsamında ele alırsanız, bu işi halledemeyiz. Biz bu işi bitirebilirdik, yıllar yılı yok saydık, asimile etmeye çalıştık, dilini kültürünü yasakladık, eğitimini yasakladık.”

YÖK, Gestapo şefliği işlevi görüyor

“YÖK, 12 Eylül rejiminin üniversiteleri kışla nizamına sokmak için kurduğu bir kuruldur. Ama YÖK ne zaman ki bizim YÖK’ümüz oldu, kaldırmaktan vazgeçtik, “Eski haliyle kalsın” dendi. Ben bunu her mahfilde söylüyorum yanlıştır. Bizim elimize geçti, o zaman eski haliyle kalsın, deniyor. Benim itiraz ettiğim budur. Türkiye yüksek öğretimine yapılabilecek en büyük iyilik, YÖK’ün derhal kaldırılmasıdır. Dünyanın her yerinde üniversiteler arası kurul işlev görüyor, yeterlidir. YÖK, Gestapo şefliği işlevi görüyor.”

Kral çıplaktır’ demek Ahmet’i Mehmet’i hedef almak anlamına gelmez

“Efendim kral çıplaktır ifadesi şudur, diyelim ki Türkiye yüksek enflasyon var bugün. Bunu gör arkadaş. Yani ben iktidar mensubuysam, enflasyon yoktur demenin manası var mı, var enflasyon. Hukuksuzluk var mı var, adaletsizlik var mı var, bunun 50 çeşidi var. Ha bunu gördüğü halde, e benim iktidarım yapıyor diye bunlar yoktur derseniz, siz kendi kendinizi kandırırsınız. Bakın hep söylerim “gündüz ortasında gözünü kapatan sadece kendine gece yapar, gün ışımaya devam eder.”

Haber Merkezi