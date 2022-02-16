Bu zulüm hangi vicdana sığar?

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tutulduğu cezaevinde 84 yaşında vefat eden Nusret Muğla’nın yakınlarına başsağlığı dileyen Şahin şunları söyledi: “Legal bir bankaya para yatırdığı ve legal bir derneğe üye olduğu için hapiste tutulan Nusret amca, hukuksuz bir şekilde hasta hasta cezaevinde tutuldu. Ey iktidar mensupları; bu durumu hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bu tarz suçlarda milat, sadece sizler için mi geçerli? Hadi Nusret amcayı hapse sığdırdınız, bu zulmü kalplerinize nasıl sığdırıyorsunuz? Bu durum ahiret inancınızın neresine sığıyor? Nusret amcayla aynı kaderi paylaşan hasta mağdurların, en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyoruz.” Ankara - Anka

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