Buğday krizi yolda

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın buğday ihtiyacını sırtlanmaya başlayan Hindistan’da buğday ihracatı yasaklandı.

Bu gelişmeyle beraber ülkeyi bir alternatif olarak görüp yüklü miktarda sipariş veren Türkiye’nin de buğday krizi yaşaması bekleniyor. Dünya, Ukrayna’daki Rus işgalinin yol açtığı arz kısıtlamalarını hafifletmek için ikinci en büyük buğday üreticisi olan Hindistan’a bel bağlamıştı. Ancak, Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, ülkedeki buğday ihracatını derhal yürürlüğe girmek üzere yasakladığını açıkladı. Diğer ülkelerin talebi üzerine buğday ihracatına izin verilebileceğini bildiren Genel Müdürlük, diğer tüm yeni sevkiyatların derhal yasaklanacağını söyledi.

Karar’ın haberine göre, Türkiye de geçtiğimiz günlerde 50 bin tonluk buğday siparişi ile Hindistan’dan ithalat yapmıştı. Buğdayın anavatanı olarak bilinen Türkiye, yanlış tarım politikaları ve artan maliyetler nedeniyle buğdayı yurt dışından ithal ediyor.

Haber Merkezi