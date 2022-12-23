Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, müteahhitlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Gaytancıoğlu, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu belirterek, “İnşaat sektörü zorda. Müteahhitlerle konuştuk, daha da zorda. Niye, çünkü inşaat maliyetlerinin sürekli arttığını söylüyorlar. 4 katlı bir binanın önündeyiz. Daha bina tamamlanmamış ama maliyetler sürekli artıyor” dedi.

Bir müteahhit ise, “Şu anda sıfır 99 faizli kredi var ama bankaya gidiyoruz, banka bize diyor ki, ‘arkadaşım, 250 bin liranın üzerine çıkaramayız’. Daire olmuş 1,5-2 milyon. 250 bin liraya vatandaş daire alamıyor. Krediler de sıkıntı. Beton ayrı bir sıkıntı. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz” diye konuştu.

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