"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

23 Aralık 2022, Cuma
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, müteahhitlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Gaytancıoğlu, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu belirterek, “İnşaat sektörü zorda. Müteahhitlerle konuştuk, daha da zorda. Niye, çünkü inşaat maliyetlerinin sürekli arttığını söylüyorlar. 4 katlı bir binanın önündeyiz. Daha bina tamamlanmamış ama maliyetler sürekli artıyor” dedi.

Bir müteahhit ise, “Şu anda sıfır 99 faizli kredi var ama bankaya gidiyoruz, banka bize diyor ki, ‘arkadaşım, 250 bin liranın üzerine çıkaramayız’. Daire olmuş 1,5-2 milyon. 250 bin liraya vatandaş daire alamıyor. Krediler de sıkıntı. Beton ayrı bir sıkıntı. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz” diye konuştu.

Edirne - anka

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Büşra Nur Özdemir

    Işıkların alaycı gülüşü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.