İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Binlerce insanın kaybedildiği depremin, Türkiye için, bir milat olmasını sağlamanın en önemli görev olduğunu ifade eden Akşener, “Bir daha memleketimize, böyle acıları yaşatmayacak, bir iktidar anlayışının tesisi, Türkiye’nin önündeki, en önemli ve acil görevdir. O miladı, hep birlikte yaşamak ve yaşatmak da, milletimize karşı, hepimizin görevidir. Çünkü, hakkın sahibi millettir. Çünkü, sözün sahibi millettir. Çünkü, bu cennet memleketin, tek sahibi millettir. Bugün; Milletimizin, ülkemizin ve devletimizin, yeniden inşası için, yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Ayaklarımızı üzerine basıp, ileriye doğru atılacağımız, sapasağlam bir zemine ihtiyacımız var. Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, cebinde, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkesin, kendisini bu devlete ait hissettiği, memleketin tamamını kapsayan, güçlü bir zemine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Akşener sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün, ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; yanında dimdik duran, cumhurbaşkanı yardımcıları, sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü cumhurbaşkanı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. “

Ankara - Fatih Karagöz