Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak. Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir. Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız. Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak. Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır."