Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, maaşlarının 13 bin TL’den 18 bin TL’ye çıkarılmasını eleştirenler için ‘edepsizler’ dedi.

YİK üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tepki çekmişti. gazetedivar’ın haberine göre, YİK Üyesi Arınç, bir tv kanalında yayınlanan programda, alacağı maaşa dair eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine şu ifadeleri kullandı: “Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?” Arınç, neden Erdoğan’ın yanında yer aldığına dair soruya ise, “Bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım onlar da benim için kıymetli insanlardır” yanıtını verdi.