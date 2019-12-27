Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

İzzet ve şerefli bir hayat geçiren İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'u, vefatının 80. yılında rahmet ve dualarla anıyoruz.

Haber: Kübra Örnek

kubraornek33@gmail.com

Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye

Âkİf, Bediüzzaman’ın da üyeleri arasında olduğu Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de başkâtiplik görevinde bulunmuş ve orada tanışan iki dost, Eşref Edib’in yayınladığı Sebilürreşad dergisinin idarehanesinde sık sık bir araya gelerek sohbet etmişti.

İdeali Risale-i Nur’la Tahakkuk Etti

Saİd Nursî’nin İşârâtü’l-İ’caz isimli eseri için “En büyük âlim odur ki bu eseri anlasın” diyen Âkif’in “O nuru gönder İlahî, asırlar oldu yeter / Bunaldı milletin afakı, bir sabah ister” “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beyitleriyle ifade ettiği ideali, Risale-i Nur’la tahakkuk etti.

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Mehmet Âkif’i rahmetle anıyoruz

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı "Milli Şair" olarak tanıdığımız Mehmet Âkif Ersoy, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda manevi duygularla yazdığı şiirleriyle hamiyet aşılamış büyük şairimizdir.

Veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi de olan Akif, hayatını izzet ve şerefli bir şekilde geçirerek gelecek nesillere örnek olmuştur. 27 Aralık 1936'da vefat eden Mehmet Âkif Ersoy'u, rahmet ve dualarla anıyoruz.

Mehmed Âkif büyük oğlu Eminve küçük oğlu Tahir ile birlikte

(Ocak 1929; M. Ruyan Soydan koleksiyonu)

Hem din hem den eğitimi aldı

Mehmet Âkif’in doğumu ve ölümünün yer aldığı 20 – 27 Aralık haftası, Mehmet Akif’i Anma Haftası dolayısıyla, Mehmet Âkif’i torunu Selma Argon’a sorduk. Selma Argon, Mehmet Âkif’in yaşayan iki torunundan birisi. Argon, dedesi Mehmet Âkif’in hayatını, zorluklarla geçen bir ömrün saklı kalmış hikayesi olarak değerlendiriyor ve bu hikayeyi anlatmak için Türkiye’nin birçok yerinde seminerler veriyor. Selma Argon, Mehmet Akif’i şöyle anlatıyor: “Dedem, 1873’te Fatih’te Sarıgüzel’de doğmuş. Annesi Buhara’dan Tokat’a, oradan İstanbul’a gelen bir ailenin kızı. Babası da Kosova’ya bağlı İpek Kasabası’ndan İpekli Tahir Efendi. Mehmet Akif Ersoy, dört yaşından itibaren babasından eğitim alıyor. Annesi Akif’in din hocası olmasını, tamamen dinle ilgilenmesini istiyor. Babası da din bakımından ben ona ne gerekiyorsa öğretirim, o müsbet okullara gitsin diyor. Dört yaşından itibaren Kur’an, Arapça öğrenmeye başlamış. Mısır’dan yazdığı mektuplarda demir hafız oldum der, o derece vakıftır Kur’an’a. Dört yaşında merasimle okula gitmiş. Evde de fevkalade eğitim alıyor. Babası zaten profesördür. Fatih’te camilerde vaazlar, dersler verir. Babası O’nu Kosova’dan İstanbul’a gönderiyor, okuyup gelsin yaptırdığı camide vaiz olsun diye. Ama İstanbul’da kalmış. Mehmet Akif, sınıflarını hep birincilikle bitiren, okumayı çok seven, öğrenmeye meraklı çok iyi yetişmiş bir çocuk. Fransızcayı kendi çabalarıyla kitap çevirecek kadar öğreniyor. Farsça ve Arapça da öyle. Mehmet Akif, 14 yaşında babasını kaybeder. Babasına benim hem babam hem öğretmenim diyecek kadar saygısı vardır. Ne öğrendimse babamdan öğrendim der. “



Mehmed Âkif’in 23 Cemâziyelâhir 1348

(26 Kasım 1929) tarihiyle Hilvan’dan torunu Ferda’ya gönderdiği imzalı fotoğrafı (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)

“Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye'nin başkatibi”

Mehmet Âkif, iş hayatına atıldıktan sonra Tophane-i Amire veznedarı Mehmed Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi. Âkif'in vefatına kadar devam eden bu evlilikten altı çocukları dünyaya geldi. Başladığı memurluk hayatı da, istifa edip ayrıldığı, 1913 yılına kadar devam etti. Ancak, resmi görevler almaya devam etti. Mektep ve medreselerde öğretmenlik yaptı. 25 Ağustos 1918 tarihinde kurulan Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Bu heyet, bir tür İslam Akademisi mahiyetinde idi. Üyeleri arasında, Bediüzzaman Said Nursi, Ahmed Cevdet, Hafız İsmail Hakkı, Muhammed Hamdi gibi, dönemin meşhur ilim ve fikir adamları yer aldı. Gayesi, Osmanlı ve İslam Aleminde ortaya çıkan dini meseleleri halletmek ve İslam’a yapılan hücum ve saldırılara cevap vermekti. Gerek vatandaşlar gerekse yabancılar tarafından sorulan sorular komisyonlarda görüşülerek resmen cevap verilmekteydi. Özellikle basın yoluyla yapılan hücumlara cevap verilmeye çalışıldı. Diğer taraftan üyeler muhtelif gazetelerde makaleler yayınlayarak, ferdi olarak da İslam’a hizmet etmeye çalışıyorlardı.



Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda

(M. Ruyan Soydan koleksiyonu)

Mehmet Akif, Bediüzzaman’ı takdir etmiştir

Heyetin üyelerinden Mehmet Âkif ile Bediüzzaman’ın aynı sohbette bulunduklarını, Eşref Edip’in 1952 yılında kaleme aldığı şu makaleden anlıyoruz: "Üstadla tanışmamız kırk seneyi geçti. O zamanlar her gün idarehaneye gelir; Âkifler, Naimler, Feridler, İzmirli’lerle birlikte tatlı tatlı müsahabelerde bulunurduk. Üstad, kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur; onun konuşmasındaki celadet ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı" (Tarihçe-i Hayat, s. 540)

Bu vesileyle, Sözler’in sonunda okuduğumuz Konferans’ta geçen şu cümleyi de hatırlayalım: “Büyük şairimiz, edebiyatımızın medar-ı iftiharı merhum Mehmed Âkif, bir üdeba meclisinde, ‘Victor Hugo’lar, Shakespeare’ler, Descartes’lar, edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman’ın bir talebesi olabilirler’ demiştir.” Böylece Âkif, değerli ediplerin bir arada bulunduğu bir mecliste, Bediüzzaman’a takdirlerini bildirmiştir.



Mehmed Âkif’in tabutu üniversite gençliğinin omuzlarında (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)

“En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın”

Mehmet Âkif’in, İşaratü’l-İ’caz’ı takdir etmesine karşın, Bediüzzaman şunları diyor: “Gördüm ki: İşaratü’l-İ’caz umum Risale-i Nur’un bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’caz-ı Kur’an’ın bir menbaı olduğunu gördüm. Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar âlimler pek azını anlamışlardı. Fakat kimin eline geçmiş ise fevkalâde takdir etmiş ve ‘emsalsiz’ demiş. Hattâ Darülhikmet’te merhum şair Mehmed Âkif demiş ki: ‘En büyük âlim odur ki, bu tefsiri anlasın; değil ki emsalini yapabilsin.’ Hakikaten ben de merhum Mehmed Âkif gibi derim: Dehşetli eski harp içinde avcı hattında, bazan da at üzerinde îcazdaki i’cazın en ince münasebatını görmek, onlarla tam meşgul olmak ve koca dehşetli harbin tehlikesi onu müşevveş etmemek ve incimad derecesindeki soğuk içinde avcı hattında o incecik i’caz münasebetlerini herşeyden daha ehemmiyetli görmek, Eski Said’in hakikaten hizmet-i Kur’aniyede harika bir fedakârlığıdır. Hattâ Yeni Said’in 30 sene bu acib zamanda gazeteleri okumamasını ve 10 sene ikinci harbi bilmemesini, sormamasını ve idam niyetiyle hapisliğinde Kur’an esrarını yazmaktan vazgeçmemesini ve bütün tehlikeleri hiçe saymasını; o Eski Said’in ilmî ve manevî fedakârlığını, Yeni Said’in bu 30 senedeki fedakârlığından daha harika gördüm.”

Mehmed Âkif’in Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan ve yol inşaatı sebebiyle taşınan eski mezarı (M. Ruyan Soydan koleksiyonu)

Akif’in ideâli, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Mehmet Âkif'in şiirlerinden alıntılar yer almaktadır: "O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter! / Bunaldı milletin afak’ı, bir sabah ister”, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı.” Bu beyitlerde ifade edilen Merhum Mehmet Akif’in ideali, Risale-i Nur ile tahakkuk etmiştir.

Mehmed Âkif’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki yeni mezarı

İstiklal Marşı’nı milletine hediye etti

30 Nisan 1958 tarihli Students Voice gazetesi “İslâm Dünyasındaki Müsbet Uyanıklık” başlıklı makaleden: Her İslâm memleketinde, İslâmiyetin hâkimiyeti için yapılan övülmeye lâyık şerefli mücadeleler anlatılıyor ve Türkiye’de yapılan mücadelelerin neticesi olarak hükûmet, din hürriyetini sıkan bağları gevşetmiştir. Mehmed Âkif materyalist milliyetçiliği takbih eden ve halk arasında taze bir heyecan verecek olan Safahat isimli eseri yazdı. (Tarihçe-i Hayat, Hariç Memleketler, s. 625)

Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşayan Akif, eserleri vasıtasıyla büyük bir miras bıraktı. İstiklal Marşı başlı başına büyük bir eserdir. İlk şiiri "Kur’ana Hitab" adını taşımakta olup, 1895 yılında Mekteb Mecmuası’nda yayınlandı. İki yıl aradan sonra tekrar yazmaya başladı. Ancak, muhtelif konularda İkinci Meşrutiyetten önce yazdığı şiirlerini Safahat’a almadı ve neşretmedi. Yazmış bulunduğu eserleri "Safahat" adlı kitapta topladı. Yalnız İstiklal Marşı’nı milletine armağan ettiği için, Safahat’a almadı.

https://www.yeniasya.com.tr/kubra-ornek/dedemiz-mehmet-akif_509062

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Hem din, hem fen eğitimi aldı

Mehmet Âkif’in doğumu ve ölümünün yer aldığı 20 – 27 Aralık haftası, Mehmet Akif’i Anma Haftası dolayısıyla, Mehmet Âkif’i torunu Selma Argon’a sorduk. Selma Argon, Mehmet Âkif’in yaşayan iki torunundan birisi. Argon, dedesi Mehmet Âkif’in hayatını, zorluklarla geçen bir ömrün saklı kalmış hikâyesi olarak değerlendiriyor ve bu hikâyeyi anlatmak için Türkiye’nin birçok yerinde seminerler veriyor.

Selma Argon, Mehmet Akif’i şöyle anlatıyor:

“Dedem, 1873’te Fatih’te Sarıgüzel’de doğmuş. Annesi Buhara’dan Tokat’a, oradan İstanbul’a gelen bir ailenin kızı. Babası da Kosova’ya bağlı İpek Kasabası’ndan İpekli Tahir Efendi. Mehmet Akif Ersoy, dört yaşından itibaren babasından eğitim alıyor. Annesi Akif’in din hocası olmasını, tamamen dinle ilgilenmesini istiyor. Babası da din bakımından ben ona ne gerekiyorsa öğretirim, o müsbet okullara gitsin diyor. Dört yaşından itibaren Kur’ân, Arapça öğrenmeye başlamış. Mısır’dan yazdığı mektuplarda demir hafız oldum der, o derece vakıftır Kur’ân’a. Dört yaşında merasimle okula gitmiş. Evde de fevkalade eğitim alıyor. Babası zaten profesördür. Fatih’te camilerde vaazlar, dersler verir. Babası O’nu Kosova’dan İstanbul’a gönderiyor, okuyup gelsin yaptırdığı camide vaiz olsun diye. Ama İstanbul’da kalmış. Mehmet Akif, sınıflarını hep birincilikle bitiren, okumayı çok seven, öğrenmeye meraklı çok iyi yetişmiş bir çocuk. Fransızcayı kendi çabalarıyla kitap çevirecek kadar öğreniyor. Farsça ve Arapça da öyle. Mehmet Akif, 14 yaşında babasını kaybeder. Babasına benim hem babam hem öğretmenim diyecek kadar saygısı vardır. Ne öğrendimse babamdan öğrendim der.“