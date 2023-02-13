Bundan sonra OHAL, can kayıplarını azaltmaz

Avukat Levent Mazılıgüney, “OHAL ilanının can kayıplarının azaltılmasına önemli bir etkisi olmayacaktır” dedi.

Sümeyye Işıkçı - İstanbul

Avukat Levent Mazılıgüney, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan’da 7.6 şiddetinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından bu bölgelerde ilan edilen 3 aylık OHAL kararlarını değerlendirdi.

Mazlılıgüney “Deprem sonrasında OHAL ilanının gerekçesi öncelikle can kayıplarının önlenmesi olmalıydı. OHAL’in TBMM’de kabulü ise 4. günde olmuştur. OHAL ilanının can kayıplarının azaltılmasına önemli bir etkisi olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

Mazlıgüney konuya ilişkin şunları kaydetti: “Maalesef 10 ilimiz için 3 ay süreyle OHAL ilanı 09 Şubat 2023 tarihinde TBMM’de AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Cümleye maalesef ile başladım. Çünkü OHAL düzenlemeleri tam da bu tür durumlar içindir ve afetlerde OHAL ilan edilmesi beklenen bir durumdur. Ancak 15 Temmuz sonrası 3 aylığına ilan edilen OHAL 2 yıl sürmüştür ve sayılmayacak kadar mağduriyet oluşmuştur. OHAL döneminde oluşan mağduriyetlerin temel nedeni iktidarın OHAL’in verdiği yetkileri OHAL’e neden olan koşulların ortadan kaldırılması için değil, son derece keyfi biçimde her alanda istismar etmiş olmasından kaynaklanmıştır. OHAL uygulamalarının önemli bölümünün AYM tarafından Anayasaya aykırı bulunmuş olması bu düşüncemizi doğrulayan bir olgudur.”

Gerekçe can kayıplarının önlenmesi olmalıydı

“Deprem sonrasında OHAL ilanının temel gerekçesi öncelikle can kayıplarının önlenmesi olmalıydı. Deprem sonrasında enkaz altındakiler için ilk 72 saat kritiktir. OHAL’in TBMM’de kabulü ise 4. günde olmuştur. OHAL ilanının can kayıplarının azaltılmasına önemli bir etkisi olmayacaktır. Üstelik afet ve sonrasının yönetilebilmesi için hükümete ve valiliklere ilave imkanlar tanıyan mevzuatımız da vardır. Buradan OHAL ilanının yurttaşların yaşam haklarının korunmasına veya yaraların daha hızlı sarılmasına dönük olmadığı söylenebilir.”

‘Fitne grupları’ ifadesi düşündürücü

“OHAL gerekçesi olarak, Cumhurbaşkanının ifadesiyle ‘yağmalama olaylarına OHAL yetkileriyle müdahale edilecek’ gerekçesi ön plana çıkarıldı, bir de ‘tefecilerle mücadele,’ ama en çarpıcı ifade ‘fitne gruplarıyla mücadele’ gerekçesi oldu. Yağma yapanlarla ve tefecilerle mücadele için yeterli mevzuatımız var. Bu mücadele zaten ülkenin her yerinde sürekli yürütülmeli. Ancak ‘fitne gruplarıyla mücadele’ gerekçesi OHAL ilanı için aranan kanuni şartlarda yer almadığı gibi, iktidarın geçmiş uygulamalarını ve kimleri ‘fitneci’ olarak görebildiğini düşününce endişe verici. İktidarın ifadesiyle birlik içinde olunması ve yaraların sarılmasına odaklanılması gereken bir dönemde ‘fitne grupları’ ifadesi çok daha düşündürücü.”

Tepkileri bastırmak için kullanılmamalı

“İktidarın 2935 sayılı OHAL Kanunu kapsamında belirlenen yetkilerini sonuna kadar kullanacağını, önceki OHAL tecrübesinde olduğu gibi OHAL’in gerektirdiğinin dışında da tedbirlere başvurabileceğini öngörüyorum.Büyük bir deprem olmuş, insanlar canlarını kaybetmiş. Birçok temel insani ihtiyaç var. Yurttaşların gergin olmaları, eleştirmeleri, eleştirirken ileri gitmeleri, siyasetçilerin kırıcı, rahatsız edici bulabilecekleri ifadeler kullanmaları olağandır. İtirazlarını toplanarak, gösteri yaparak ifade etmeleri de temel haklarıdır. OHAL yetkileri de tepkileri bastırmak ya da görünmez kılmak için kullanılmamalı. Depremden etkilenen yurttaşların ihtiyaçları karşılanırken, ihtiyaçların bir siyasi partinin veya sadece hükümetin değil, bütün bir toplumun başta vergileri ile, sonra da dişinden tırnağından artırıp bağışladıklarıyla yapıldığı unutulmamalı. OHAL koşulları ihtiyaçların karşılanmasında hükümeti ön plana çıkaran ve seçim yatırımı olarak algılanabilecek şekilde de kullanılmamalı.”

Günah keçileri bulunmasın

“Yaşam hakkı açısından devletin sorumluluğu risklere karşı yurttaşı korumaktır ve oluşan can kaybı, yaralanmalar ve maddi kayıplar için etkili soruşturmalar yapıp sorumluları yargı önüne çıkarmaktır. İdare görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları fazladır, ancak ne insanımızda, ne de siyaset kültürümüzde idareye kusur atfetmek benimsenmiş değildir. Sorumluluklar açısından günah keçileri bulunmamalı, yalnızca şantiye şefi, denetim görevlisi gibi teknik elemanlara yüklenilmemeli, asıl sorumluluğun her zaman düzenleme yapma ve yapılan düzenlemenin uygulamasını denetleme yetkisi olan kamu makamlarında olduğu unutulmamalıdır. OHAL’in sorumluların tespiti ve soruşturulması için de olumsuz etkilerinin olmamasını diliyorum.”

OHAL koşullarında seçime gidilmesinden endişeliyim

“OHAL yetkilerinin seçimleri etkileyecek şekilde kullanılması, hatta ülke geneline genişletilmesi endişeleri de dile getiriliyor. Daha önce hiç gerek yokken OHAL koşullarında seçime gidildi. Seçimin tarihini etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki 14 Mayıs değil de 18 Haziran’da seçim yapılabilir, ama seçim tarihinden ziyade OHAL ortamında seçime gidilmesinden endişe ediyorum.”