“SON REÇETEYİ AĞIRLIKLI OLARAK ORTA SINIF İÇTİ, BU KEZ ALT GELİR GRUPLARININ DAHA ÇOK ETKİLENECEĞİ BİR SÜREÇ BAŞLAYABİLİR.”

YILSONU ENFLASYONU % 70 OLUR

Doç. Dr. Cem Çakmaklı: “MB yılsonu enflasyon tahminini % 58 olarak açıkladı. Bizim tahminlerimize göre % 70 olabilir. O yüzden bunlar iyi günlerimiz. Seçimden sonra acı reçete mi, sıkılaştırma mı, adı her neyse tüm kesimler bunun etkisini görecek. Alt gelir gruplarının daha çok etkileneceği bir süreç yaşanabilir.”

TEMMUZ ENFLASYONUNDA REKOR

TL’de sert bir değer kaybı yaşanan ve birçok verginin arttığı Temmuz’da enflasyon, çift haneli değerlere yaklaştı. Ekonomistler, Temmuz’da fiyatların ortalama % 9.1 yükseldiğini tahmin ediyor. Tahminler tutarsa MB sitesinde 2005’e kadar giden verilere bakıldığında en yüksek Temmuz enflasyonu bu yıl görülecek.

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Bunlar iyi günlerimiz

Doçent Cem Çakmaklı “Bunlar iyi günlerimiz. yerel Seçimlerden sonra acı reçete mi, sıkılaştırma mı, adı her neyse tüm kesimler bunun etkisini görecek” dedi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Cem Çakmaklı, yeni TCMB başkan yardımcılarının liyakatli isimler olduğunu ve bu tercihin uluslararası piyasalara mesaj olduğunu söylüyor. Ancak Cem Çakmaklı’yı düşündüren bir konu var. O da Merkez Bankası’nın ne kadar bağımsız hareket edebileceği, dahası faiz politikalarında elinin ne kadar rahat ve güçlü olduğu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Doçent Cem Çakmaklı yerel seçimlere kadar bu şekilde idare edilse bile sonrasında çok ciddi kemer sıkma politikalarının gelmek zorunda olacağı görüşünde.

Güve azaltıcı bir durum

“Merkez Bankası yüzde 58 olarak enflasyon tahminini açıkladı” diyen Çakmaklı şunları söyledi: “Bizim ekonometrik modellerimize yüzde 70 olabilir. Asıl soru burada Temmuz’la birlikte enflasyon yüzde 40’lara hatta belki 50’lere doğru gelecek. Yıl sonunda 70 civarında olursa faiz yüzde 20’lerde kalırsa ne olacak. Merkez Bankası üst yönetimi büyük baskı ile karşı karşıya kalır. İktidar, muhalefet dağınık halini sürdürürse Merkez Bankası çok müdahale etmeyebilir ama Mayıs 2023 öncesi olduğu gibi muhalefet konsolide olursa rekabet artarsa yine kur baskılanmaya çalışılır. O yüzden bunlar iyi günlerimiz. Seçimden sonra acı reçete mi, sıkılaştırma mı, adı her neyse tüm kesimler bunun etkisini görecek. Son reçeteyi ağırlıklı olarak orta sınıf içti ama bu kez alt gelir gruplarının da etkileneceği bir süreç ile karşı karşıya kalabiliriz.” Doçent Çakmaklı, Merkez Bankası’nın 20 yıldır orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 olarak açıklayıp bunu gerçekleştirmemesini de güven azaltıcı bir durum olarak değerlendirdi.

Temmuz enflasyonu rekor kıracak

Reuters anketine göre Türk Lirası’nda sert bir değer kaybı yaşanan ve birçok vergide artışa gidilen temmuz ayında enflasyon, iki basamaklı değerlere çok yakın gerçekleşti. Reuters anketine katılan 10 ekonomist, temmuzda fiyatların, hazirana göre ortalama yüzde 9,1 oranında yükseldiğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 6,4 ile yüzde 10,6 arasında değişti. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, yüzde 11,10 aylık enflasyonun görüldüğü Ocak 2022 sonrası en yüksek aylık değere ulaşılacak. Merkez Bankası’nın sitesinde 2005 yılına kadar giden verilere bakıldığında ise en yüksek temmuz ayı enflasyonu, bu yıl görülecek.

Haber Merkezi