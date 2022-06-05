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5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Burdur'da sağanak ve su baskınından üzücü haber

05 Haziran 2022, Pazar
Burdur'da sağanak nedeniyle su baskınına uğrayan binanın bodrum katında oturan engelli kişi vefat etti, annesi hastaneye kaldırıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Vesile (53) ile annesi Fatma Doğdaş (75), sağanak sonrası su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce bir süre sonra evden çıkarılan anne-kız, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vesile Doğdaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Doğdaş ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Kent merkezinde 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını ihbarı aldık"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağanağın etkili olduğunu ve buna bağlı birçok ihbar aldıklarını söyledi.

Burdur-Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe kapatıldığını belirten Arslantaş, yolda temizlik çalışmalarının bitmek üzere olduğunu aktardı.

Arslantaş, kent merkezinde ise 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını ihbarı aldıklarını bildirerek, "Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı. Çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.

"Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz"

Metrekareye 25 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslantaş, meteorolojik verilerin yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde süreceğini gösterdiğini söyledi.

Arslantaş, 25 araç ve 77 personelle su baskınları ve gelen ihbarlara müdahale edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini kapsamlı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde de 3 ev ve 6 ahırı su bastı."

AA

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