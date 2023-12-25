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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bursa'da ‘hürriyet ve adalet’ semineri

25 Aralık 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Bursa’da yoğun bir katılımın olduğu “Meşrutiyet, hürriyet ve adalet sistemi” konulu bir seminer verdi.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Bursa Yeni Asya Derneğindeki program, yapılan takdimden sonra Ramazan Oruç hocanın Kur’an tilavetiyle başladı.

Seminer öncesi Mehmed Can Dağ tarafından Yeni Asya Gazetesi ve dijital eki hakkında bilgilendirme yapıldı. Dağ özetle ekin tiklanma sayısının yüzbini aştığini ve gençlerin fevkalade ilgi duyduklarini anlattı.

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneğine bu faaliyetinden dolayı teşekkür ederek; Meşrutiyet, Hürriyet ve Adalet konularinda bir seminer verdi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde Güleçyüz, Risale-i Nurlarda geçen Bediüzzaman’ın görüş ve izahları doğrultusuda; dinleyicilere tarihi gelişimi icerisinde meşveret, hürriyet ve adaleti zamanımızdaki uygulamalarına kadar örneklerle anlattı. Daha sonra bu konulardaki soruları cevaplandırdı. Son olarak seminere katılan misafirlere teşekkür edilerek program bitirildi.

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