Bütçe açığı alarm veriyor

MAHALLî SEÇİMLERLE BİRLİKTE ARTMASI BEKLENEN BÜTÇE AÇIĞI YILIN İLK AYINDA REKOR SEVİYEDE ARTTI. YÜZDE 367.5 ARTAN AÇIK, 150 MİLYAR 719 MİLYON TL’YE ULAŞTI. FAİZ ÖDEMELERİNDE DE YÜZDE 466,9 ARTIŞ YAŞANDI.

Orta vadeli ekonomi plan aşıldı - Vergi gelirinin dörtte biri faize

Bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre %367,5 artarak 150 milyar 719 milyon TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe dengesi, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde derinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe giderleri 767,9 milyar TL’ye ulaşırken, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL seviyesinde kaldı. Bu durum, 150,7 milyar TL’lik bir bütçe açığının oluşmasına neden oldu. Açığın bu denli büyümesinde, faiz giderlerindeki yüzde 466’lık rekor artış önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Faizler baskıyı artırdı

Hazine’nin, deprem harcamaları başta olmak üzere artan bütçe ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla son dönemde yüksek faiz oranlarıyla gerçekleştirdiği borçlanmalar, Ocak ayında da bütçe üzerindeki baskıyı artırdı. Bakanlık, Ocak ayında gerçekleşen bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139 artarak 767 milyar 968 milyon TL’ye ulaştığını bildirdi. Faiz harcamalarındaki artış dikkat çekici olup, yüzde 466,9’luk bir yükselişle 121 milyar 93 milyon TL’ye ulaşarak bütçe açığının derinleşmesinde kritik bir rol oynadı. Bu dönemde, her 100 TL’lik bütçe harcamasının yaklaşık 15,7 TL’si faize ayrıldı. Bu oran, 2024 yılı bütçe öngörülerinde her 100 TL için 11,3 TL olarak planlanmıştı. Faiz dışı harcamalarda ise yüzde 115,7’lik bir artış yaşandı. Bütçe giderlerinin Ocak ayındaki bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,9 olarak kaydedildi.

Ekonomi politikaları gözden geçirilsin

Diğer yandan, bütçe gelirleri Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon TL’ye ulaştı. Vergi gelirlerindeki yüzde 104,6’lık artış, bütçe gelirlerindeki artışı destekleyen başlıca faktör oldu ve 517 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşti. Karar’ın haberine göre gelirlerin bu şekilde ikiye katlanması, ekonominin vergi gelirlerindeki artış potansiyeline işaret ediyor. Ancak, faiz giderlerindeki aşırı yükseliş, bütçe dengesini olumsuz yönde etkileyerek ekonomik istikrar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, hükümetin borç yönetimi stratejileri ve ekonomik politikaları üzerinde yeniden düşünülmesini gerektirebilir.

Haber Merkezi

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Enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,96 oldu.

Ocak ayında beklenti yüzde 42,04 seviyesinde gerçekleşmişti. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. TCMB Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonucunda, “Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir” denildi.

Haber Merkezi