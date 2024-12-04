"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bütçe maratonu 9 Aralık'ta başlayacak

04 Aralık 2024, Çarşamba 16:19
TBMM Genel Kurulunda 9 Aralık'ta başlayacak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, kesintisiz 12 gün sürecek ve 20 Aralık'ta sona erecek.

Genel Kurulda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine 9 Aralık Pazartesi günü başlanacak.

Takvime göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanarak günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi yapılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Görüşme takvimi

TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

9 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü.

10 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversite.

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

Aynı gün 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi, 18 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmayacak, gruplar ve hükümet adına turlardaki konuşma süreleri ise 70'er dakika olacak.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azil süreci başladı

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gözaltılar: 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı..!

    İngiltere'ye çağrı: ''Filistin Devleti''ni tanı!

    "O zaman Kanada 51. eyalet olabilir"

    Güney Kore'deki sıkıyönetim sonlandırıldı

    Deprem ülkesiyiz

    Esnaf da müşteri de şikâyetçi

    Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır

    “Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

    Aile hekimleri huzursuz

    Gündem gıda enflasyonu

    Gürcistan'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor: 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

    Gine’de futbol maçında çıkan izdihamda 56 kişi öldü

    "Aday olduğumu açıklıyorum"

    Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

    'Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mustafa Sungur: “Köy enstitüsünde bize dinsizlik dersi verilmişti”
    Faruk ÇAKIR

    Kapıdaki tehlike
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehem-mühim sıralaması
    Ahmet DURSUN

    Kemal’in Rüya’sıyla uyanmak
    Genel

    "O zaman Kanada 51. eyalet olabilir"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sümeyra Çevik

    Risale-i Nur Talebelerinin vasıfları
    Mehmet Emin Bozkuş

    Said Ramazan Butî ve hizmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.