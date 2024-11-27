Bütçede büyük pay müteahhitlere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi, ödenek kalemleri itibarıyla “Müteahhitlerin bütçesi” olarak iktidar milletvekillerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bütçe, müteahhitlere 2025 yılında yapılması öngörülen garanti ödemelerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçekleşmesi mümkün olmayan geçiş garantileri nedeniyle Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan Yap-İşlet-Devret modelli projelere imza atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2025 yılı için teklif edilecek bütçenin ayrıntıları belli oldu. BirGün’ün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2025 yılı için toplam 479 milyar 273 milyon 718 bin TL bütçe öngörüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, müteahhitlere milyarlarca lira garanti ödemesi öngörülen bütçenin, “Türkiye’nin kalkınma hamlelerine güç katacağını ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını” savundu. Haber Merkezi

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