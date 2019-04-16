Bütçede seçim deliği

Ocak-Mart döneminde bütçe 36.2 milyar lira açık verirken, nereye harcandığı gizli tutulan ‘örtülü ödenek’ten Mart ayında 130 milyon lira, ilk 3 ayda 542 milyon lira harcama yapıldı.

Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 20.4 milyar lira olan bütçe açığı, seçim öncesi harcamaların da etkisiyle bu yılın aynı döneminde 36.2 milyar liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelde öğleden önce açıkladığı bütçe gerçekleşmelerinin, önceki günb öğleden sonraya bırakılması da dikkat çekti. Bütçenin bazı detayları şöyle; “Mart ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar lira, giderler yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar lira oldu. İlk 3 ayda ise gelir yüzde 30.4 yükselişle 218.3 milyar lira, gider yüzde 35.4 artışla 254.4 milyar liraya çıktı. Bütçe Martta 24.5 milyar lira, ilk 3 ayda 36.2 milyar lira açık verdi. 2018 Mart ayında açık 20.2 milyar lira, 3 ayda 20.4 milyar liraydı.

Gelir vergisi yüzde 17.6 arttı

Martta vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 4 azalarak 41.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14.6 artarak 67.5 milyar lira oldu. Ocak-martta vergi gelirleri yüzde 5.8 artarak 154.3 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 33.5 artarak 221.1 milyar lira olarak gerçekleşti.Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre ÖTV, KDV ile harçta sıfırlama ve indirimler nedeniyle bütçenin vergi gelirleri bu kalemlerde düştü. İlk 3 ayda dahilde alınan KDV yüzde 18.6, ÖTV yüzde 4.5 ve harçlar yüzde 4 azaldı. Gelir vergisi yüzde 17.6 arttı.