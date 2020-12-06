Bütçeye muhalefet şerhi

CHP, HDP ve İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2021 Merkezi Bütçe teklifine muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhlerinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştiriler ön plana çıkarken, iktidarın koronavirüs salgını tedbirleri yetersiz bulundu. CHP, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve ekonomi gibi ülkenin temel sorunlarının çözümü için “demokratik anayasa ve parlamenter sistem” çağrısı yaptı. HDP’li üyeler, 2021 bütçesinin “çöküşün ilânı” olduğu olduğunu belirtirken, salgın tedbirlerinin yetersizliği sebebiyle birçok iş yerinin batağa sürüklendiğini belirten İYİ Parti, “ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı” atanmasını teklif etti.

Vergilerin 5’te 1’i faize

İYİ Parti muhalefet şerhinde özetle şu görüşlere yer verildi: “Bütçede dikkat çeken en önemli husus ise faiz giderlerinin geçen yıla oranla ciddî bir artış yaşayarak 180 milyar TL’ye ulaşmasıdır. Faize siyaseten uzak olduğunu her fırsatta dile getiren AK Parti hükümetinin Meclis’e sunduğu bütçede faizin bu kadar yüksek yer kaplıyor olması hayli düşündürücüdür. Faiz giderleri tek başına vergi gelirlerinin yüzde 19,5’ini kapsamaktadır. Yani vergi gelirlerinin beşte 1’i Sayın Cumhurbaşkanının diline pelesenk olan faiz lobisine gitmektedir.”