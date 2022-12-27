Bütçeye ödenek ekleme yetkisine iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi.

CHP’li 131 milletvekili, yetkinin iptali için AYM’ye başvurmuştu. Artı Gerçek’in haberine göre, AKP ve MHP’nin oylarıyla 21 Aralık 2021’de Meclis’ten geçen ‘Merkezi Bütçe Yönetim Kanunu’na eklenen geçici 23’üncü maddeyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi iptal etti. Haber Merkezi

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