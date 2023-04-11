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11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Bütün anketlerde benzer sonuçlar

11 Nisan 2023, Salı 18:00
14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk anketlerde, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ın önünde olduğu görünüyor.

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk anketler, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğunu gösteriyor. Ancak Muharrem İnce faktörünün seçimleri büyük olasılıkla ikinci tura bırakacağı beklentisi hakim. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce’nin de olduğu “diğerleri”nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat, kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.

9 puanlık bir fark dikkat çekiyor

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Mart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu’nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan’ın oyu yüzde 45,5 oldu. AR-G Araştırma’nın 14 Mart’ta açıkladığı son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 46,2; Erdoğan ise yüzde 43,1 oy alıyor. AR-G’nin anketine göre Muharrem İnce yüzde 7,6; Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy alıyor.

ALF’nin anketinde fark 10,2 puan

Aksoy’un 8 Mart’ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ın oyu ise yüzde 44,4 oldu. PİAR’ın 10 Mart’ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9’da kalıyor. PİAR’ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile CATI yoluyla gerçekleştirildi. Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı.

Haber Merkezi

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