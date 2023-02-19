Bütün dünya seferber oldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrası çok sayıda ülke ve yabancı kuruluş, Türkiye’ye para ve malzeme yardımında bulundu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem, Türkiye’nin yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri oldu. Şu ana kadar ölen insanların sayısı 40 bine yaklaşırken, yaralı sayısı 108 bini aştı. Afet bölgesinde onbinlerce bina ya yıkıldı ya da oturulamayacak hale geldi. Depremin ilk anlarından itibaren tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Birçok insan ve kurum, imkanları ölçüsünde yardım gönderdi veya çalışmalara katıldı. Yardımlar sadece yurtiçinden gelmedi. İlk gününden itibaren farklı ülkelerden arama-kurtarma ekipleri de deprem sahasındaydı. Günlerce enkazlarda görev yapıp, yüzlerce insanı kurtardılar. Birçok devlet sadece ekip göndermekle kalmadı. Çok sayıda ülke ve yabancı kuruluş, para ve malzeme yardımında bulundu.

76 ülkeden kurtarma ekibi geldi, 100 ülke yardım teklif etti

Dünya Bankası, Türkiye’ye 1 milyar 78 milyon dolar deprem yardımında bulunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Ankara’da düzenlediği basın toplantısında dış yardımlara dair bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye şu ana kadar 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu, 76 ülkenin de arama-kurtarma ekipleriyle sahada olduğunu söyledi. Yardıma gelenler arasında Türkiye’nin arasının zaman zaman gerildiği ülkeler de var. Türkiye’de doğal afetlerde farklı ülkelere yardıma koşmasıyla bilinen bir ülke. Bu sefer kendi yaşadığı felakette birçok ülkeyi yanında buldu.

Haber Merkezi