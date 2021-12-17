Bütün musîbetler yaptıklarınızın sonucu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, gündeme ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

“Ülkeyi yönetenler sebep oldukları bu korkunç ekonomik yıkımın faturasını kendi hayal dünyalarında yarattıkları dış güçlere kesmeye çalışıyorlar” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “Bir yandan da kendi beceriksizliklerini örtmek için Kur’ân âyetlerini delil göstererek Allah’ın bizi açlık ile ve yoklukla imtihan ettiğini söyleyebilecek kadar dinimizin kutsallarını istismar etmekten geri durmuyorlar. Tüm musibetler bizzat kendi elleriyle yaptıklarının sonucudur. Bu beceriksiz ekonomik yönetimi haşa Allah mı istiyor? (...) Bunca hukuksuzluğu, yolsuzluğu, zulmü yapmanızı haşa Allah mı söylüyor? Her ihaleyi aynı şirketlere verip devlet kaynaklarıyla birilerini zengin ederken hangi âyetten referans aldınız? Fakirin yetimin hakkını yerken yedirirken hangi âyete baktınız?”

Ankara - Anka