Bütün süreç toplumla paylaşılmalı

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, salgına dair kısıtlamaların yumuşatılması kararının erken olduğu uyarısında bulundu.

Şuana kadar yapılan açıklamalara bakıldığında plato yapıldığına dair izlenimler olduğunu belirten Öztürk, bunun yeterli olmadığını vurguladı. İstanbul’un hala Wuhan gibi olduğunu belirten Öztürk, Sağlık Bakanlığın salgının nerelerde yoğunlaştığı, hangi yaş gruplarını etkilediği gibi özelliklerini açıklaması gerektiğini söyledi. Normalleşmenin salgın süreçlerinin en önemli kararlarından biri olduğunun altını çizen Öztürk, şunları belirtti: “Burada yapılacak hatalar bizi en başa döndürebilir. Bu yüzden bütün sürecin toplum ile paylaşılması gerekiyor.”

Okunma Sayısı: 89

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.