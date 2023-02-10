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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Büyük afette 5. gün: 19 bin 388 kişi vefat etti, 77 bin 711 kişi yaralandı

10 Şubat 2023, Cuma 17:30
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

10 ilde toplam can kaybı 19 bin 388'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı.

12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölüm yıkık veya ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 241 araç sevk edildi.

97 bin 973 aile yaşam çadırı kuruldu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1606 personel ve 156 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verildi.

LGS'de 2. dönem, YKS'de ise 12. sınıf 2. dönem konuları olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerin ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaklarını söyledi. 

Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde

Kahramanmaraş'taki can kurtarma ve yardım faaliyetleri hummalı şekilde sürerken AA tarafından çekilen fotoğraf karesine bir mahalledeki 14 arama kurtarma faaliyetiyle depremzedelerin çadır kenti sığdı.

AA

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